Die Stimmung ist düster, Kurse purzeln und das Gespenst einer Rezession hält sich hartnäckig in den Gemütern von Anlegern und Analysten. Die beste Zeit also, um sich als Schnäppchenjäger auf die Suche nach attraktiv bewerteten Aktien zu machen. Es gibt viele unterschiedliche Methoden, mit denen man eine Aktie bewerten kann. Ich für meinen Teil schaue in aller Regel zunächst auf drei Merkmale: das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), die Dividende und den Kursverlauf. Nachfolgend drei Kandidaten, die mir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...