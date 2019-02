Der langjährige Finanzvorstand des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) , Michael Brosnan, geht in den Ruhestand. Der Manager werde dem Unternehmen aber noch so lange zur Verfügung stehen, bis ein Nachfolger auf dem Posten gefunden sei und eingearbeitet wurde, teilte die Tochter des Gesundheitskonzerns Fresenius SE am Mittwoch in Bad Homburg mit. Brosnan war 1998 zu FMC gekommen und hatte 2010 den Posten als Finanzvorstand übernommen./tav/jha/

ISIN DE0005785802

AXC0128 2019-02-20/11:05