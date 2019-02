Die ehemalige "Bild"-Chefredakteurin Tanit Koch (41) wechselt zur Mediengruppe RTL. Die Journalistin wird zum 1. März Geschäftsführerin des Nachrichtensenders n-tv, wie das Unternehmen am Mittwoch in Köln mitteilte. In ihrer neuen Funktion werde Koch zudem eine "gemeinsame Redaktions-Einheit" aufbauen, die unter ihrer Führung als Chefredakteurin das Fundament für alle journalistischen Produkte der Mediengruppe bilden soll - also etwa auch die RTL-Nachrichten. Dabei werde Koch eng mit n-tv-Chefredakteurin Sonja Schwetje (45), RTL-Chefredakteur Michael Wulf (60) und Jan Rudolph (41), Chefredakteur von RTL Interactive, zusammenarbeiten.

Tanit Koch hatte die "Bild"-Zeitung im vergangenen Jahr auf eigenen Wunsch verlassen. Sie war die erste Frau an der Spitze des Boulevardblatts und eine enge Vertraute des langjährigen "Bild"-Chefredakteurs und -Herausgebers Kai Diekmann, dessen Nachfolge sie 2016 antrat.

Bei n-tv folgt Koch auf Hans Demmel (63), der das Unternehmen nach 26 Jahren verlässt. Das geschehe auf eigenen Wunsch und in gegenseitigem Einvernehmen, teilte die Mediengruppe RTL mit./idt/DP/fba

