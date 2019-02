Zahlen: Ein schwaches Geschäft im wichtigen nordamerikanischen Markt hat FMC zugesetzt. Im vierten Quartal sank der Umsatz um gut drei Prozent auf 4,3 Mrd. Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das bereinigte Konzernergebnis konnte jedoch um acht Prozent auf 353 Mio. Euro gesteigert werden. Das Wohlwollen der Aktionäre möchte der Konzern mit einer zehn prozentigen Dividendenerhöhung gewinnen, diese soll auf 1,17 Euro je Anteilsschein steigen. Zudem stellt FMC ein Aktienrückkaufprogramm in Aussicht. Bei der Aussicht für 2019 wagt sich der Konzern nicht zu weit aus dem Fenster, FMC rechnet mit einem bereinigten Umsatzwachstum von drei bis sieben Prozent, das bereinigte Jahresergebnis soll sich innerhalb einer Spanne von minus zwei bis plus zwei Prozent entwickeln.

Kursverlauf: In den Jahren bis Oktober 2018 befand sich das Wertpapier von FMC tendenziell in einer Aufwärtsphase, wenn diese auch nicht sehr stark aufgeprägt war. Dann stützte die Aktie regelrecht ab und fiel auf einen Wert von gerade einmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...