FRANKFURT (Dow Jones)--Fresenius Medical Care muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Amtsinhaber Michael Brosnan wolle in den Ruhestand gehen, teilte der Dialyse-Spezialist mit. Er werde dem Unternehmen noch so lange zur Verfügung stehen, bis ein Nachfolger gefunden und eingearbeitet ist. Fresenius Medical Care will die Nachfolge bis Ende des Jahres regeln.

Brosnan (Jahrgang 1955) ist seit Anfang 2010 Finanzvorstand der Fresenius-Tochter. Zuvor war er sieben Jahre als Finanzvorstand für Fresenius Medical Care Nordamerika tätig.

February 20, 2019

