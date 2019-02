Bonn, Nürnberg (ots) -



- Querverweis: Video ist abrufbar unter: http://www.dpa-video.com und http://www.presseportal.de/video -



In der aktuellen Video-Botschaft der "Maßvoll genießen"-Initiative des Bundesverbandes der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure e.V. (BSI) erklärt Anti-Aging-Mediziner und Buchautor Prof. Dr. med. Bernd Kleine-Gunk, wie maßvoller Alkoholgenuss gesundheitsfördernd wirken kann. In seinem kürzlich erschienenen Ratgeber "Warum Abstinenz die Gesundheit gefährdet und Sex vor Krebs schützt" erklärt er in leicht verständlicher Sprache die Vorteile des sogenannten Hormesis-Prinzips: "Es geht darum, den Körper durch milde Stressreize und Belastungen zu stimulieren und so Regenerationsmechanismen im Körper anzuregen. Auch Giftstoffe in geringen Dosen verlangen dem Körper eine gesunde Antwort ab und machen ihn widerstandsfähiger", so der Präsident der German Society of Anti-Aging Medicine e. V.



Die Initiative "Maßvoll genießen" wird auch von weiteren prominenten Persönlichkeiten und Genuss-Experten unterstützt. TV- und Sternekoch Nelson Müller, die Europaabgeordnete Ulrike Müller oder das Hamburger Start-Up "Tastillery" wirken mit Video-Botschaften bei der Kampagne mit. Die Videoclips und Beiträge der Website www.massvoll-geniessen.de sollen Verbraucherinnen und Verbraucher zum Nachdenken über die eigene Definition und die eigenen Grenzen von Genuss anregen. Alle Genuss-Botschaften der Initiative sind auf dem begleitenden YouTube-Kanal "Maßvoll genießen" zu finden.



"Der Ansatz von Prof. Dr. med. Bernd Kleine-Gunk, maßvollen Genuss als Bestandteil eines langen und gesunden Lebens zu sehen, passt sehr gut zur Botschaft unserer Initiative. Wir möchten, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Konsumgewohnheiten reflektieren und alle notwendigen Informationen zur Verfügung haben, damit sie risikokompetente und verantwortungsbewusste Entscheidungen treffen können, ob und in welchem Maß sie alkoholhaltige Getränke genießen wollen", kommentiert BSI-Geschäftsführerin Angelika Wiesgen-Pick. Die Website www.massvoll-geniessen.de, die jährlich ca. eine halbe Millionen Besucher zählt, bietet umfassende und neutrale Informationen zu den Themen Alkohol und Gesundheit, Punktnüchternheit und Jugendschutz.



Das Logo "Massvoll-geniessen.de" steht den Mitgliedsunternehmen des BSI, der aktuell umsatzmäßig rund 90 Prozent der Spirituosenhersteller und -importeure in Deutschland vertritt, zur Einbindung auf Informationsmaterialien und Werbemaßnahmen zur Verfügung. Rund 92 Prozent der Mitgliedsunternehmen platzierten im Jahr 2018 eine "Responsible Drinking Message" (RDM) in ihrer Werbung, etwa 67 Prozent davon nutzten die RDM "Massvoll-geniessen.de".



Abdruck honorarfrei - Belegexemplar erbeten.



(Die Presseerklärung Nr. 2/2019 finden Sie auch im Internet unter: http://www.spirituosen-verband.de/presse/pressemitteilungen/)



OTS: Maßvoll genießen newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133702 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133702.rss2



Pressekontakt: Fragen beantwortet Ihnen gerne: BSI-Geschäftsstelle Angelika Wiesgen-Pick, Geschäftsführerin Urstadtstraße 2, 53129 Bonn Telefon: 0228 53994-0 Telefax: 0228 53994-20 E-Mail: info@bsi-bonn.de Internet: www.spirituosen-verband.de



Redaktion: KESSLER Kommunikationsberatung Ansprechpartner: Johannes M. Keßler, Nele Mascher Luisenstraße 3, 65185 Wiesbaden Telefon: 0611 880964-0 E-Mail: n.mascher@kessler-kommunikation.de Internet: www.kessler-kommunikation.de