Was passiert ist Nachdem Aphria (WKN:A12HM0) meldete, dass die Umsätze im zweiten Quartal gestiegen waren und man eine Veränderung in der Chefetage vornehmen werde, stieg die Aktie im Januar um 53,6 %, laut S&P Global Market Intelligence. Was nun? Der Aktienkurs von Aphria fiel stärker als bei vielen der Mitbewerber, nachdem der kanadische Markt für Freizeit-Marihuana im vergangenen Oktober eröffnet wurde. Die kurzfristigen Investoren hatten ihre Gewinne mitgenommen und damit die Kurse nach unten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...