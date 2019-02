Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für ExxonMobil von 85,00 auf 86,50 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Langfristig dürfte der US-Ölkonzern das stärkste Ölförderwachstum der Branche aufweisen, schrieb Analyst Gordon Gray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kurzfristig könnten Vertrieb und Verarbeitung als Kurstreiber fungieren. Das neue Kursziel reflektiere seine erhöhten, langfristigen Cashflow-Prognosen./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2019 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: US30231G1022