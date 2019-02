Neues Joint Venture kombiniert die integrierten Steuerungs- und Informatiklösungen von Rockwell Automation mit dem Öl- und Gas-Know-how von Schlumberger und ermöglicht es Kunden, den Wert ihrer Investitionen zu maximieren.

Rockwell Automation (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen mit Schwerpunkt auf industriellen Automatisierungs- und Informatiklösungen, und Schlumberger (NYSE: SLB), der weltweit führende Anbieter von Technologien zur Charakterisierung von Lagerstätten sowie für Bohr-, Förderungs- und Verarbeitungsvorgänge in der Erdöl- und Erdgasindustrie, gaben heute den Abschluss einer Vereinbarung über die Gründung von Sensia bekannt, dem ersten voll integrierten Anbieter von digitalen Ölfeld-Automatisierungslösungen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190220005419/de/

Der Abschluss der Transaktion erfolgt voraussichtlich im Sommer 2019, wenn das Joint Venture mit der Betreuung der ersten Kunden zu beginnen plant, vorbehaltlich den behördlichen Genehmigungen und anderen üblichen Bedingungen.

Aus dem Sensia-Joint-Venture geht der erste voll integrierte Anbieter von Messlösungen, Fachkompetenz und Automatisierungslösungen für die Öl- und Gasindustrie hervor. Das Angebot umfasst skalierbare, cloud- und edge-fähige Prozessautomatisierung, einschließlich Informatik- und Prozesssicherheitslösungen. Mit intelligenten Systemen bis zu ausgereiften Lebenszyklusmanagement-Automatisierungslösungen befähigt das Joint Venture seine Kunden, Produktivitätsverbesserungen durch Messungen und datengesteuerte intelligente Automatisierung voranzutreiben.

"Ölfeldbetreiber sind bestrebt, den Wert ihrer Investitionen zu maximieren, indem sie die Zeit zwischen Bohrung und Förderung auf sichere Weise reduzieren und so die Fördermenge von konventionellen und unkonventionellen Bohrlöchern optimieren", so Blake Moret, Chairman und CEO von Rockwell Automation. "Derzeit gibt es keinen Anbieter, der die Komplettlösungen und Technologieplattform anbietet, um diesen Herausforderung gerecht zu werden. Dank sicherer, skalierbarer Lösungen, die in einer Technologieplattform integriert sind, wird Sensia einzigartig positioniert sein, um verschiedene Assets zu verbinden und manuelle Prozesse zu reduzieren.

"Während Öl- und Gasproduzenten danach streben, ihre Produktivität zu verbessern, werden wir den Wert des vernetzten Unternehmens für sie realisieren. Sensia wird komplette Lebenszyklus- und Prozessautomatisierungslösungen vom Bohrloch bis zum Terminal bereitstellen, inklusive branchenführende Ölfeldtechnologie und Fachwissen", so Moret.

"Sensia wird einen führenden Technologieanbieter hervorbringen, der die Optimierung der Exploration und Förderung von Ölfeld-Assets vorantreibt", so Paal Kibsgaard, Chairman und CEO von Schlumberger. "Dieses Joint Venture ist der nächste Schritt in unserer Vision, unseren Kunden intelligente, vernetzte Geräte mit umfassenden Diagnosefunktionen zu liefern, in Kombination mit Messungen, Automatisierungslösungen und Analysen, die den Ölfeldbetrieb verbessern, geschäftliche Entscheidungen erleichtern und die Gesamtbetriebskosten über die gesamte Lebensdauer eines Ölfelds hinweg reduzieren."

Im Rahmen der Vereinbarung wird Sensia als unabhängige Einheit operieren, wobei Rockwell Automation 53 und Schlumberger 47 der Anteile des Joint Ventures halten werden. Es wird davon ausgegangen, dass Sensia einen Jahresumsatz von 400 Millionen US-Dollar generieren und rund 1.000 Mitarbeiter beschäftigen wird. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Houston im US-Bundesstaat Texas und wird Kunden in mehr als 80 Ländern betreuen. Das Managementteam steht unter der Leitung von Allan Rentcome, der als Chief Executive Officer fungieren wird. Er ist derzeit als Director Global Technology Systems and Solutions Business bei Rockwell Automation tätig.

Teil der Transaktion ist eine Zahlung von Rockwell Automation an Schlumberger bei Abschluss in Höhe von 250 Millionen US-Dollar, die Rockwell Automation aus seinem Kassenbestand finanziert. Nach dieser Investition wird Rockwell Automation seine starke finanzielle Flexibilität erhalten und seine vorrangigen Kapitalzuweisungen weiterhin unterstützen, darunter organisches Wachstum und Akquisitionen, Dividenden und Aktienrückkäufe. Darüber hinaus bekräftigt Rockwell Automation sein Ziel für 2019, Aktien im Wert von einer Milliarde US-Dollar zurückzukaufen.

Rockwell Automation wird das Joint Venture im Rahmen seiner Präsentationen bei der Citigroup Global Industrials Conference am Mittwoch, dem 20. Februar 2019 und Barclays Industrial Select Conference am Donnerstag, dem 21. Februar 2019 erläutern. Beide Präsentationen werden per Webcast auf der Website von Rockwell Automation www.rockwellautomation.com verfügbar sein.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen mit Schwerpunkt auf industriellen Automatisierungs- und Informatiklösungen, sorgt für mehr Ertrag bei seinen Kunden und für eine nachhaltigere Welt. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt etwa 23.000 Angestellte, die Kunden in mehr als 80 Ländern betreuen.

Über Schlumberger

Schlumberger (NYSE: SLB) ist der weltweit führende Anbieter von Technologien zur Charakterisierung von Lagerstätten sowie für Bohr-, Förderungs- und Verarbeitungsvorgänge in der Erdöl- und Erdgasindustrie. Schlumberger ist in über 85 Ländern tätig, beschäftigt rund 100.000 Mitarbeiter aus über 140 Staaten und liefert das in der Branche umfassendste Sortiment an Produkten und Dienstleistungen von der Exploration bis zur Förderung sowie Lösungen von der Pore bis zur Pipeline, mit denen die Kohlenwasserstoffgewinnung optimiert und die Leistungsfähigkeit von Lagerstätten gewährleistet werden kann.

Schlumberger Limited hat seine Hauptgeschäftsstellen in Paris, Houston, London und Den Haag und wies 2018 einen Umsatz in Höhe von 32,82 Milliarden US-Dollar aus.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Abschnitts 27A des Securities Act von 1933 und des Abschnitts 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Die Meinungen, Prognosen und Projektionen in Bezug auf die zu erwartenden Nutzen des Joint Venture; der erwartete Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion; die Fähigkeit der Parteien, die Transaktion unter Berücksichtigung der verschiedenen behördlichen Genehmigungen und anderen Abschlussbedingungen abzuschließen; Zukunftschancen für das Joint Venture und seine Produkte und Dienstleistungen; und alle anderen Aussagen in Bezug auf die zukünftigen Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, finanziellen Bedingungen, Annahmen oder zukünftigen Ereignisse oder Leistungen der Parteien oder des Joint Ventures sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Bundeswertpapiergesetze. Diese Aussagen unterliegen unter anderem der Erfüllung der Abschlussbedingungen für die vorgeschlagene Transaktion, dem Risiko, dass das Vorhaben nicht erfolgt, negativen Effekten aufgrund der Anhängigkeit des Vorhabens, der Fähigkeit, die erwarteten Nutzen aus dem Vorhaben umzusetzen, dem Zeitpunkt, um das Vorhaben zu vollziehen, und anderen Risikofaktoren in Rockwell Automations und Schlumbergers jüngsten 10-K-Formularen sowie anderen Einreichungen des Unternehmens bei der SEC, abrufbar auf der Internet-Adresse der SEC (http://www.sec.gov). Die tatsächlichen Ergebnisse könnten wesentlich von den erwarteten, geschätzten oder prognostizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten lediglich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und die Parteien übernehmen keinerlei Verpflichtung zu einer öffentlichen Aktualisierung oder Berichtigung solcher Aussagen angesichts neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Gegebenheiten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190220005419/de/

Contacts:

Ansprechpartner Anlegerpflege:

Simon Farrant, Vice President of Investor Relations, Schlumberger

Joy V. Domingo, Manager of Investor Relations, Schlumberger

Tel.: +1 (713) 375-3535

investor-relations@slb.com

Steve Etzel, Investor Relations, Rockwell Automation, 414-382-8510, swetzel@ra.rockwell.com

Ansprechpartner für Medienvertreter:

Joao Felix, Schlumberger, Director of Corporate Communication

Tel.: +1 (713) 375-3535

communication@slb.com

Ike Umunnah, Rockwell Automation, Director, Global Public Affairs, 414-382-5679, ITUmunna@ra.rockwell.com