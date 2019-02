Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Carrefour von 18,50 auf 21,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Handelskonzern habe ein erfolgreiches Jahr 2018 hinter sich und den Grundstein für ein noch besseres 2019 gelegt, schrieb Analyst Andrew Porteous in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er mit den gesunkenen Risiken des Unternehmens nach der positiven Wende im operativen Geschäft./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2019 / 21:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-02-20/11:41

ISIN: FR0000120172