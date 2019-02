In den vergangenen Handelstagen haben DAX und Co eine kleine Verschnaupfpause eingelegt. Die viel zitierte Ruhe vor dem Sturm. Dieses Quintett steht dennoch im Fokus der Anleger - nicht ohne Grund. Was gibt es Neues bei den einzelnen Nebenwerten? Wo liegen mögliche Kursziele? Die Antworten gibt Nebenwerte-Experte Michael Schröder im Interview mit dem AKTIONÄR-TV.

