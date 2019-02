Hamburg (ots) -



Ressourcenverknappung, Folgen des Klimawandels, Verlust von Biodiversität, Verletzung von Arbeits- und Sozialstandards - das sind die größten Herausforderungen in den globalisierten, arbeitsteiligen Produktions- und Lieferketten für Konsumgüter. 2006 wurde Tchibo von Nichtregierungsorganisationen wegen der Verletzung von Arbeits- und Sozialstandards in asiatischen Zulieferbetrieben für Textilien kritisiert. Seidem hat sich das Unternehmen auf den Weg zu einer 100% nachhaltigen Geschäftstätigkeit gemacht und gilt heute selbst bei kritischen Anspruchsgruppen als Beispiel gebend für Fairness und unternehmerische Verantwortung.



Achim Lohrie, Tchibo's Chief Sustainability Advisor ist einer der renommiertesten europäischen Nachhaltigkeitsmanager und berät die Tchibo Group bei der Entwicklung weiterführender, kooperativer Sektor- und Branchenlösungen für Nachhaltigkeit.



Auf dem gestrigen Clubabend des Marketing Club Hamburg e.V. in der Hamburger Tchibo-Zentrale referierte Achim Lohrie ebenso kenntnisreich wie unterhaltsam über die Bedeutung des Themas für das Risikomanagement, für die Unternehmensstrategie, einschließlich Complience, sowie für das Marketing eines Unternehmens.



"Als Familienunternehmen denken und handeln wir langfristig. Und da der größte Teil unserere Wertschöpfung von der langfristigen Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen abhängt, sind wir gut beraten, Nachhaltigkeit in unserem Markenkern zu verankern.", so Achim Lohrie.



"Der Vortrag hat sehr eindrucksvoll demonstriert, wie aus einer generellen unternehmerischen Herausforderung eine differenzierende und begeisternde Komponente der Unternehmenspositionierung entwickelt werden kann - aus Marketing-Sicht absolut überzeugend", konstatierte Prof. Dr. Wolfgang Merkle, Präsident des Marketing Club Hamburg am Abend vor den zahlreichen Gästen und Experten aus der Hamburger Marketing- und Kommunikationsszene.



Über 80 Mitglieder und Gäste des Marketing Club Hamburg e.V. waren der Einladung gefolgt.



Abgerundet wurde der Clubabend beim Get-together in lockerer und entspannter Atmosphäre und intensiven Gesprächen rund um das Thema des Abends.



Über Marketing Club Hamburg e.V.:



Unsere fast 650 Mitglieder aus allen Marketingfunktionen und Branchen machen Hamburg zur Marketinghauptstadt Deutschlands - und das schon seit über 50 Jahren. Wir sind einer der größten Clubs in Deutschland, als Berufsverband für die Führungskräfte und Experten im Marketing geben wir die Möglichkeit zu anspruchsvollem und aktuellem Erfahrungsaustausch, zu einer attraktiven beruflichen Weiterbildung und zum Knüpfen wertvoller persönlicher Kontakte.



