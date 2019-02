Die Allianz investiert zusätzlich 570 Millionen Euro in den eigenen Fonds Allianz X, der sich an für den DAX-Konzern "strategisch wichtigen" Digitalunternehmen beteiligt. Mit der neuen Finanzspritze wächst das Allianz X-Fondsvolumen auf insgesamt eine Milliarde Euro, so die Allianz. Das Allianz-Investmentvehikel war vor mehr als zwei Jahren mit einem Volumen von 430 Millionen Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...