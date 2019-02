Hannover (www.anleihencheck.de) - Da insbesondere im SSA-Segment für EUR fast gähnende Leere geherrscht hat, betrachten wir diese Woche ausnahmsweise FX-Deals, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Thomas Scholz, CIIA von der Nord LB.Zum Beispiel sei die polnische BGK mit einer vierjährigen FRN über PLN 2 Mrd. am Markt gewesen. Des Weiteren habe die schwedische Stadt Göteborg für eine Benchmark in SEK (Schwedische Krone) mandatiert. Die Laufzeit sollte bei fünf bis sechs Jahren liegen, ob fixed oder floating sei dem Emittenten dabei im Vorfeld nicht wichtig gewesen (SEK Bmark 5Y-6Y FRN And/Or FXD). Zudem sei Stockholm mit einer FRN (SEK 2,5 Mrd.) und einem Fixed Bond (SEK 1,2 Mrd.) jeweils im fünfjährigen Segment aktiv gewesen. ...

