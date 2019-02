Hamburg (ots) -



- Nominierungs- und Online-Votingphase für die diesjährigen ABOUT YOU Awards beendet: Mehr als 7 Millionen Votes und Nominierungen der Social Media Community in nur zwei Wochen - Anzahl der Teilnehmer von 1,7 Millionen in 2018 auf über 2,6 Millionen angestiegen - Prominente Juroren bestätigt: Cro, Kevin Trapp, Enissa Amani, Paul Ripke und Riccardo Simonetti vervollständigen die hochkarätige Jury-Besetzung - Unter den diesjährigen Top 3 Nominees sind u.a. Sandra Lambeck, Mike Singer, Sarah Harrison, Flying Uwe und Jonas Ems



Die zweite Auswahlphase - das öffentliche Online-Voting - der ABOUT YOU Awards ist seit Montag offiziell beendet: Fans und Follower hatten zuvor sieben Tage Zeit über die ABOUT YOU App sowie auf aboutyou-awards.de ihre Top 3 Nominees in fünf von sieben Kategorien zu wählen. Zur Auswahl standen jeweils die Top 10 Nominees der fünf Kategorien Style, Health, Music, Comedy und Newcomer, die in der Woche davor von der hochkarätigen Jury und ABOUT YOU aus den mehr als 900.000 Nominierungsvorschlägen der Social Media Community ausgewählt wurde. Die Kategorien Empowerment und Idol of the Year werden als Ehrenpreise von der Jury vergeben. Die Social Media Community konnte zwar Nominierungsvorschläge für die Ehrenpreise einreichen, aber die Kategorien waren nicht Bestandteil des Online-Votings. Im Vergleich zum Vorjahr haben die ABOUT YOU Awards sich mit ihrem organischen Social Media Buzz während der Nominierungs- und Votingphase wieder einmal selbst übertroffen: Über 2,6 Millionen User beteiligten sich an der transparenten, siebentägigen Abstimmung - im letzten Jahr waren es noch 1,7 Millionen innerhalb von zehn Tagen. Insgesamt wurden mehr als 7 Millionen Votes und Nominierungen innerhalb der zweiwöchigen Nominierungs- und Votingphase abgegeben. Viele Nominees und Juroren haben ihre Fans und Follower dazu aufgerufen, für sie zu voten: Etwa 1.300 Posts haben mehr als 232 Millionen User erreicht.



Zu den Top 3 gehören unter anderem Sandra Lambeck (Style), Mike Singer (Music), Jonas Ems (Comedy) sowie Flying Uwe und Sarah Harrison (Health). Die Sieger der diesjährigen ABOUT YOU Awards werden von der Fach-Jury geheim gewählt und am 18. April 2019 in der spektakulären TV-Show vor den mehr als 1.500 Gästen in den Münchner Bavaria Studios feierlich bekannt gegeben. Als Show-Moderatoren der jeweiligen Kategorien werden die prominenten Juroren selbst fungieren.



"Für mich ist es eine große Ehre, dieses Jahr als Jurorin und gleichzeitig Moderatorin ein Teil der ABOUT YOU Awards zu sein. Es ist beeindruckend, dass sie sich innerhalb von nur drei Jahren als wichtigste Influencer Auszeichnung etabliert haben." sagt Bonnie Strange, die seit 2015 als Idol mit ABOUT YOU zusammenarbeitet und als Juror für die Kategorie "Newcomer" die Nachwuchs-Stars der Influencer Szene kürt.



Neben Bonnie Strange konnte ABOUT YOU weitere prominente Experten für die hochkarätig besetzte Jury gewinnen: Cro (Music), Fußball-Nationaltorwart Kevin Trapp (Health), Enissa Amani (Comedy), Doutzen Kroes (Empowerment), Lena Gercke und Paul Ripke (Style) sowie Stefanie Giesinger und Riccardo Simonetti (Idol of the Year).



In den vergangen zwei Jahren haben sich die Awards durch die bisher beispiellose Verschmelzung von Digital und TV als wichtigste Auszeichnung für Influencer in Europa etabliert. Nach dem erfolgreichen TV-Auftakt im letzten Jahr und mehr als acht Millionen Zuschauern sowie mehr als einer Milliarde erreichten Medienkontakten, werden die ABOUT YOU Awards 2019 noch vielfältiger, emotionaler und persönlicher. Die größte Influencer Award Show wird wieder als TV-Format auf ProSieben in bester Sendezeit für die Kernzielgruppe ausgestrahlt.



Übersicht der Top 3 Nominees für die ABOUT YOU Awards 2019 unter https://www.aboutyou-awards.de/nominees



ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Indem der Online-Shop sich dem individuellen Stil jedes Kunden anpasst, entsteht ein für alle Kunden eigener Shop, der nur relevante Produkte und Outfitvorschläge anzeigt. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und dadurch unendlich viele verschiedene Persönlichkeiten, die ihren Ausdruck durch Mode finden und dabei von ABOUT YOU unterstützt werden. Frauen und Männer zwischen 18 und 49 Jahren finden auf aboutyou.de neben der vielseitigen Inspiration ein Sortiment mit mehr als 200.000 Artikeln von über 1.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 11 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Das Fashion-Tech-Unternehmen erwirtschaftete 2017/18 einen Umsatz in Höhe von 283 Millionen Euro, für das laufende Geschäftsjahr wird ein Umsatz in Höhe von 450-480 Millionen Euro erwartet, das entspricht einem jährlichen Transaktionsvolumen von mehr als 1,6 Milliarden Euro. Mit einer Unternehmensbewertung von mehr als einer Milliarde US-Dollar gilt ABOUT YOU als das erste Unicorn aus Hamburg.



Die ABOUT YOU GmbH wurde 2014 als Tochterunternehmen der Otto Group gegründet und ist heute Teil des Konzern-Portfolios. Zum Management-Team gehören die Mehrfachgründer und Digitalexperten Tarek Müller (30, Marketing & Brands) und Sebastian Betz (28, Tech & Product) sowie der ehemalige Roland Berger-Stratege Hannes Wiese (37, Operations & Finance).



