Zu den Gewinnern gehörte am Dienstag die Tom Tailor Aktie ("Tom Tailor Holding SE"). Am späten Nachmittag notierte die Aktie im Xetra-Handel mit einem Tages-Plus von gut 11%. Was ist passiert? Zu Wochenbeginn = gestern, 18. Februar kündigte Tom Tailor eine Kapitalerhöhung an. Und zwar sollen ca. 3,85 Mio. neue Aktien platziert werden. Besonderheit: Dies soll geschehen "unter Ausschluss von Bezugsrechten für die Altaktionäre im Rahmen einer Privatplatzierung". Und wer kauft im Rahmen dieser Privatplatzierung, ... (Michael Vaupel)

Den vollständigen Artikel lesen ...