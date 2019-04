Gerry Weber macht Tabula rasa, entlässt Hunderte Angestellte, macht Filialen dicht. Der in Schieflage geratene Modehändler aus Ostwestfalen hofft so die Finanzierung des Geschäftsbetriebs bis in das Jahr 2020 hinein zu sichern. An der Börse schlägt die Meldung ein wie eine Bombe - weckt neue Hoffnungen und löst einen Kurssprung im zweistelligen Prozentbereich aus.

