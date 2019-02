Die Aktie des Cannabis-Produzenten hatte sich zuletzt bereits in Startposition gebracht. Am Dienstag erfolgte nun der Durchbruch. Das Papier legte in Toronto knapp 22 Prozent zu und brach auf ein neues Allzeithoch aus. Eine Nachricht, die für den Kurssprung verantwortlich sein könnte, gab es nicht. Umso mehr rückt eine mögliche Übernahme ins Visier. Die Entwicklung des Aktienkurses ist durchaus als ungewöhnlich zu bezeichnen. Selbst die jüngste Ankündigung einer Kapitalerhöhung unter dem Aktienkurs, sorgte für keinen Druck bei dem Wert. Khiron meldete, als die Aktie bei 2,44 Kanadische Dollar notierte, eine Finanzierung in Höhe von 20,2 Millionen Kanadische Dollar zu 2,20 Kanadische Dollar je Aktie. Diese wurde kurze Zeit später sogar noch auf 25,08 Millionen Kanadische Dollar aufgestockt. Die Finanzierungsrunde lief unter der Leitung von zwei großen Brokerhäusern in Kanada: BMO und Canaccord. Cannacord hat im Übrigen vor Kurzem den Wert von Khiron zu seinem Top-Pick für 2019 ernannt und das Kursziel von 3,40 auf 5,00 Kanadische Dollar angehoben. Im Dienstag ist die Aktie bei 3,71 Kanadische Dollar in Toronto aus dem Handel gegangen.

