Der DAX hat in den vergangenen beiden Wochen zwei unterschiedliche Gesichter gezeigt. In dieser Woche herrscht eher Ruhe. Das gilt allerdings nicht für die Autobauer. Die müssen neue Strafzölle fürchten.



Dementsprechend skeptisch äußert sich Andreas Lipkow von Comdirect über die Branche. "Ich kann hier keine Entwarnung geben", so der Experte. Deutlich optimistischer ist er für Fresenius und Fresenius Medical Care. Vor allem die Aktienpflege der beiden Konzerne kommt bei Lipkow gut an. Außerdem geht es im folgenden Interview um die anstehenden Zahlen der Telekom und von Henkel sowie die jüngsten Entwicklungen bei Wirecard.