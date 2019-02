Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch eine fünfjährige Bundesobligation um 4 Milliarden Euro aufgestockt und ist dabei auf eine gute Nachfrage gestoßen. Dabei gingen Titel im Umfang von 3,162 Milliarden Euro in die Zuteilung, Schuldpapiere im Volumen von 838 Millionen Euro wurden zu Marktpflegezwecke in den Eigenbestand des Bundes genommen. Die Auktion war technisch überzeichnet, denn es gingen Gebote im Umfang von 4,992 Milliarden Euro ein. Es ergab sich eine rechnerische Durchschnittsrendite von minus 0,36 nach zuletzt minus 0,29 Prozent.

Wie die Bundesbank mitteilte, wurden alle Gebote zum niedrigsten Kurs akzeptiert, dies galt auch für 80 Prozent der Offerten auf Nicht-Wettbewerbsbasis zum gewichteten Durchschnittspreis. Zu der Versteigerung wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Transaktion vom 23. Januar 2019):

=== Emission 0-prozentige Bundesobligation mit Laufzeit 5. April 2024 Volumen 4 Mrd EUR Bietungsvolumen 4,992 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,162 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,6 (1,2) Durchschnittsrendite -0,36% (-0,29%) Durchschnittskurs 101,84 (101,51) Mindestkurs 101,84 (101,50) Wertstellung 22. Februar 2019 ===

