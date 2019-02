An der Wall Street zeichnet sich zur Wochenmitte ein wenig veränderter Handelsauftakt ab. Die Anleger dürften erst einmal das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung abwarten, das um 20.00 Uhr MEZ veröffentlicht werden soll.

Das Sitzungsprotokoll dürfte Aufschluss darüber geben, was genau die Federal Reserve bei ihrem Zusammentreffen im Januar zu ihrem geldpolitischen Kurswechsel bewogen habe und wie falkenhaft die Haltung der Notenbank tatsächlich sei, erwartet Ann-Katrin Petersen, Investmentstrategin bei Allianz Global Investors. Die Investoren wollten wissen, ob die Normalisierung der Fed-Bilanz beendet werde, fügt sie hinzu.

Stützend wirken derweil weiter Erwartungen, dass es im Handelsstreit zwischen den USA und China nicht gleich mit Ablauf der vereinbarten Friedenspflicht zu Strafzollerhöhungen kommen dürfte. Laut Aussage des US-Präsidenten Donald Trump vom Dienstag ist der 1. März "kein magisches Datum", obgleich ihm aus Kreisen der US-Verhandlungsführer empfohlen worden war, an der "Deadline" festzuhalten. In früheren Kommentaren hatte Trump auch schon von einer "harten Deadline" gesprochen.

Unter den Einzelwerten könnten Herbalife von den Geschäftszahlen profitieren, die der Anbieter von Nahrungsergänzungsmitteln und Produkten zur Gewichtsreduktion am Dienstag nach Börsenschluss vorgelegt hat. Die Aktien werden am Mittwoch vorbörslich noch nicht gehandelt, hatten am Dienstag im nachbörslichen Handel jedoch um 1 Prozent zugelegt, nachdem das Unternehmen die Rückkehr in die Gewinnzone gemeldet hatte.

