Hannover (www.anleihencheck.de) - Mit der Volksbank Wien gewinnt der österreichische Covered Bond-Markt einen weiteren Benchmarkemittenten hinzu, so Dr. Frederik Kunze von der Nord LB.Allein aus Diversifikationsaspekten sei dieser Neuzugang nach Auffassung der Analysten der Nord LB ausdrücklich zu begrüßen. Darüber hinaus erhalte über die Volksbank Wien der Volksbanken-Verbund Einzug in dieses bedeutende Marktsegment, was die Analysten als eine weitere Bereicherung verstehen würden. Insgesamt sehen wir uns mit dieser jüngsten Entwicklung in Österreich darin bestätigt, dass der dortige Covered Bond-Markt in 2019 und darüber hinaus vielversprechend bleibt, so die Analysten der Nord LB. (20.02.2019/alc/a/a) ...

