- Frankreich und Deutschland planen Subventionierung für Batteriezellenfabriken- DE30 übertraf zu Beginn des Handels das Hoch von 2019- Fresenius wird wohl zum 26. Mal in Folge Dividende erhöhenDie Aktien in Europa begannen am Mittwoch mit leichten Kursgewinnen. Schwedische Aktien waren die einzige Ausnahme, da der OMXS30-Index leicht unter dem gestrigen Schlusskurs notierte. Andernorts entwickelten sich die polnischen und russischen Aktien besser als die meisten westeuropäischen Titel. Bergbauunternehmen und Automobilhersteller stiegen, während die Einzelhändler in den ersten Handelsminuten zurückblieben. Der DE30 durchbrach im heutigen frühen Handel den höchsten Stand von 2019. Die Bären konnten den Kurs später wieder in die Nähe der 11.375 Punkte zurückbringen. Während ein Test des jüngsten Höchststands als Bestätigung des Aufwärtsmomentums angesehen werden kann, sollte man nicht vergessen, dass der deutsche Leitindex immer noch mehr als 15% unter seinem Allzeithoch notiert. Zum Vergleich liegt der S&P 500 nur rund 5,5% unter seinem Rekordhoch. Quelle: xStation 5 Bislang wird der florierende Batteriezellenmarkt für Elektroautos von den Herstellern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...