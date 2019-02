Was unter "Urheberrecht" nun öffentlich stattzufinden beginnt, kann als Lehrstück über den Charakter des Parteienstaats in die Lehrbücher eingehen - wenn der dafür nötige Grad an Sachlichkeit eines Tages wieder vorhanden sein sollte.

Der Beitrag Urheberrecht und Uploadfilter: Plötzlich stimmen die politischen Fronten nicht erschien zuerst auf Tichys ...

Den vollständigen Artikel lesen ...