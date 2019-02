Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für MTU nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) zeigten, dass der Triebwerksbauer ein starkes Jahr hinter sich habe, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Allerdings enttäusche der freie Cashflow. Der Ausblick auf 2019 entspreche den bereits auf dem Kapitalmarkttag präsentierten Zielen./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2019 / 08:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

