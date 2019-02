Im Marine-Sektor geht es den Emissionen an den Kragen. Es braucht alternative Antriebslösungen wie beispielsweise Flüssigerdgas oder Wasserstoff, um immer strengere Vorgaben zu erfüllen. PowerCell Sweden, ein Fertiger von Brennstoffzellen und -systemen, will von diesem Trend profitieren: "Wir gehen davon aus, dass das Interesse an sauberen Technologien für die Schifffahrtbranche in den kommenden Jahren angesichts der verschärften Umweltanforderungen für die Schifffahrtindustrie dramatisch zunehmen wird. Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO) hat das Ziel ausgegeben, die Emissionen der Schifffahrtindustrie bis 2050 um 50 Prozent zu senken", so PowerCell-CEO Per Wassén gegenüber DER AKTIONÄR. Dass das Thema an Dynamik gewinnt, zeigt ein angelaufenes Projekt im Hafen der spanischen Stadt Valencia, wo der Brennstoffzellen-Entwickler Ballard Power seine Finger im Spiel hat.

