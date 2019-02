EXCHANGE NOTICE 20 FEBRUARY 2019 SHARES THE SHARES OF FIT BIOTECH OY GIVEN OBSERVATION STATUS FIT Biotech Oy disclosed on 20 February, 2019 a company announcement. According to the company announcement: "Despite the financing agreement in force, Alpha Blue Ocean ("ABO") has not paid tranches envisaged by the agreement since 12 November 2018. This has resulted in a liquidity crisis in FIT Biotech Oy ("Company"). The Company has today filed a latest request for a tranche with ABO. Unless ABO pays this tranche by 22 February 2019, Company will have to file for bankruptcy. If ABO makes the above-mentioned payment in time and the liquidity crisis is resolved, Company will publish the Financial Statement release 2018 on Friday, 29 March 2019, instead the earlier announced date of 28 February 2019. Accordingly, the Annual General Meeting of the Shareholders is planned to take place, subject to the financing position, on Monday 29 April 2019." Nasdaq Helsinki gives the shares of FIT Biotech Oy Observation status on the grounds of the First North Nordic - Rulebook (rule 2.5 (a) article (vi)). First North Nordic Rulebook rule 2.5 (a) (vi): "There is a material adverse uncertainty in respect of the Issuer's financial position" Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 ************************************************ TIEDOTE 20.2.2019 OSAKKEET FIT BIOTECH OY:N OSAKKEET TARKKAILUUN FIT Biotech Oy julkisti 20.2.2019 tiedotteen, jonka mukaan: "Voimassa olevasta rahoitussopimuksesta huolimatta Alpha Blue Ocean ("ABO") ei ole maksanut sopimuksen mukaisia EUR 500 000 määräisiä maksueriä 12.11.2018 jälkeen. Tästä johtuen FIT Biotech Oy ("Yhtiö") on likviditeettikriisissä. Yhtiö on tällä päivämäärällä jättänyt viimeisimmän maksueräpyynnön ABO:lle. Mikäli ABO ei maksa kyseistä maksuerää 22.2.2019 mennessä, on Yhtiön jätettävä konkurssihakemus. Mikäli ABO suorittaa edellä mainitun maksuerän määräaikaan mennessä ja likviditeettikriisi ratkeaa, julkaisee Yhtiö aiemmasta tiedosta poiketen vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2018 perjantaina 29.3.2019, aiemmin ilmoitetun 28.2.2019 sijaan. Vastaavasti Yhtiön varsinainen yhtiökokous suunnitellaan pidettäväksi rahoitustilanteen niin salliessa maanantaina 29.4.2019." Nasdaq Helsinki siirtää FIT Biotech Oy:n osakkeet First North Nordic -sääntöjen 2.5 (a) kohdan (vi) perusteella tarkkailuun. First North Nordic -säännöt 2.5 (a) (vi): "Liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemasta vallitsee merkittävä epävarmuus" Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260