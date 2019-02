Die BaFin verhängte am 18.2.2019 ein Leerverkaufsverbot für Wirecard-Aktien. Dies kam bei Hedgefonds-Managern nicht gut an. Nun gab die BaFin der "ZEIT" ein Statement ab. "Das ist keine Parteinahme seitens der Bafin", sagte eine Sprecherin gegenüber der "ZEIT". Und weiter: "Wir schützen hier nicht ein einzelnes Unternehmen, sondern das Vertrauen in einen funktionsfähigen ...

