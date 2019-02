Die Amplitudenauflösung gibt die vertikale Genauigkeit des Digitizers an. Die Quantisierung eines Signals in einem Digitizer wird durch seinen Analog-Digital-Umsetzer (ADU) durchgeführt. Die Auflösung des ADU ist die Anzahl der Bit, die zum Digitalisieren des Eingangssignals verwendet werden. Die Amplitudenauflösung wird normalerweise als Anzahl von Bit ausgedrückt, zum Beispiel 8 Bit oder 16 Bit.

Ein Digitizer mit einer Auflösung von 8 Bit unterteilt den Eingangsbereich des Digitizers in 256 Stufen (28 = 256). In ähnlicher Weise verwendet ein 16-Bit-Digitizer 65.535 Quantisierungsstufen (216). Es ist offensichtlich, dass die Quantisierung der Eingangsspannung umso feiner ist, je größer die Auflösung gewählt wird. Die Amplitudenauflösung hängt jedoch auch von der maximalen Abtastrate des Digitizers und der maximalen Eingangsbandbreite ab. Eine erhöhte Auflösung ist nur auf Kosten einer verringerten maximalen Abtastrate und Bandbreite verfügbar. In Tabelle 1 werden drei verschiedene Digitizer von Spectrum Instrumentation mit verschiedenen Auflösungen verglichen. Aus diesem Beispiel ist ersichtlich, dass die Amplitudenauflösung umgekehrt proportional zur maximalen Abtastrate ist. Je größer die Amplitudenauflösung ist, desto geringer sind die maximale Abtastrate und die Bandbreite. Die maximal mögliche Bandbreite ist die Nyquist-Grenze von der Hälfte der Abtastrate. Die tatsächliche analoge Bandbreite eines Digitizers kann davon abweichen, ist aber im Allgemeinen proportional.

Dynamikbereich

Digitizer arbeiten üblicherweise mit einem Set von wählbaren Eingangsspannungsbereichen, meist als Vollbereiche (full scale range) bezeichnet. Hier wird die maximale Spannung eingestellt, die angelegt werden kann, ohne dass das Eingangssignal durch Clipping abgeschnitten wird. Die minimale Spannung, die der Digitizer dann noch theoretisch erkennen kann, ist die maximale Spannung geteilt durch die Anzahl der Quantisierungsschritte. So kann ein 8-Bit-Digitizer mit einem Gesamtbereich von 1 Volt einen Pegel von 1/256 unterscheiden, also 3,9 mV. Ein 16-Bit-Digitizer im selben Bereich kann einen Pegel von 1/65536 erkennen, das entspricht 15,2 mV. Dieser Unterschied wird sehr wichtig, wenn sich die gemessenen Signale über den gesamten Amplitudenbereich des Digitizers erstrecken. Das Messen eines kleinen Signals, bei Vorhandensein eines größeren Signals, erfordert einen sehr großen dynamischen Bereich. Zum Beispiel erfordert das Messen einer Welligkeit von 1 mV an einer 5-Volt-Stromversorgung einen Dynamikbereich von 0,001/5 = 2 × 10-4 oder von mehr als 5000 zu 1.

Um zu sehen, wie die Amplitudenauflösung die Digitalisierung des Eingangssignals beeinflusst, betrachten wir Bild 1. Der ausklingende Sinus ist eine Wellenform mit einem hohen dynamischen Umfang. Wir messen das Signal im ±200-mV-Bereich mit fünf idealisierten Digitizern, die mit den unterschiedlichen Amplitudenauflösungen von 8, 10, 12, 14 und 16 Bit arbeiten. In der oberen Anzeige sind die Ergebnisse der fünf Digitizer übereinandergelegt: Es gibt dabei zunächst keine offensichtlichen Unterschiede.

Durch Vergrößern des Abschnitts von 0 bis 1-7 Sekunden auf der Zeitachse werden im Raster größere Details sichtbar. Auf der linken Seite befindet sich der 8-Bit-Digitizer (blaue Linie) nahe an der Grenze seines dynamischen Bereichs, was zu einem pulsartigen Aussehen wie beim Umschalten eines einzelnen Bit führt. Weiter nach rechts auf der Zeitachse, bei etwa 5-8 Sekunden, beginnt dasselbe Phänomen beim ...

