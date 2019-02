Bretten (ots) - Zwei der führenden Hersteller im Bereich Reifendruckkontrollsysteme (RDKS), Shanghai Baolong Automotive Corporation (Baolong) und Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG (Huf), gründeten im Januar 2019 das Joint Venture BH SENS in China, Europa und den USA. Durch die Bündelung der Erfahrungen von Baolong und Huf im Bereich RDKS wird BH SENS einer der weltweit größten Anbieter von RDKS-Lösungen in der Erstausrüstung und im Independent After Market (IAM).



Die BH SENS-Gruppe besteht aus drei Unternehmen. Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd (Baolong Huf) hat ihren Sitz in China, Huf Baolong Electronics Bretten GmbH (Huf Baolong) ist in Deutschland angesiedelt. Das dritte Unternehmen ist Huf Baolong Electronics North America Corp., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft in den USA. "Durch den Zusammenschluss von Huf und Baolong im Bereich RDKS entsteht über drei Kontinente hinweg die neue Nummer drei des Marktes. Dies führt zu einer gesteigerten Kundenwahrnehmung und zu einem Wachstum aller Standorte innerhalb des Joint Ventures", erläutert Axel Hummel, Geschäftsführer von Huf Baolong Electronics Bretten GmbH.



Alle Unternehmen der BH SENS Group verwenden "BH SENS" als Unternehmensmarke, um die Markenbekanntheit weltweit verbessern zu können. Mitarbeiter der BH SENS Group aus Büros in aller Welt nahmen im Januar an der Global IAM Conference in Bretten teil, um das neue Joint Venture und die Kollegen kennenzulernen und den Startschuss für die Zusammenarbeit zu geben. "Wir werden die Standardisierung der Produkte, der Produktionstechnologie und der Prozesstechnik vorantreiben und den Markt mit neuen innovativen Produkten beliefern. Durch die globale Ausrichtung können wir Kunden direkt in den jeweiligen Märkten bedienen", führte Axel Hummel aus.



Mit der Eröffnung einer weiteren Produktionsstätte in Mexiko im Jahr 2020 will sich BH SENS als einer der führenden Anbieter im RDKS-Sektor etablieren.



Pressekontakt: Huf Baolong Electronics Bretten GmbH Jana Dubinsky Tel.: +49(0)2051 272-5094 E-Mail: jana.dubinsky@bh-sens.com Web: www.intellisens.com