In den kommenden Monaten schütten erneut vier Private-Equity-Dachfonds der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG aus. Anleger des RWB Secondary II erhalten Auszahlungen in Höhe von 15 Prozent. RWB Secondary III, RWB India II und RWB China II schütten jeweils 10 Prozent aus.



"Unsere Dachfonds-Portfolios entwickeln sich gut und unsere Kunden profitieren direkt von dieser Entwicklung in Form von Auszahlungen", sagt Norman Lemke, Mitgründer und Vorstand der RWB. "Im vergangenen Jahr haben wir in zehn Ausschüttungen rund 80 Millionen an Privatanleger ausgezahlt. Wir freuen uns, dass wir diese Serie in 2019 fortführen können", so Lemke weiter. Anleger der Fonds RWB Secondary III, India II und China II erhalten jeweils die dritte Ausschüttung. Der RWB Secondary II leistet bereits die fünfte Auszahlung.



Über die RWB Group AG



Die RWB wurde 1999 aus der Überzeugung gegründet, die Anlageklasse Private Equity, die seit Jahrzehnten fester Bestandteil in den Portfolios institutioneller Investoren und gehobener Privatvermögen ist, als ebenso wichtigen und geeigneten Baustein für den Vermögensaufbau privater Anleger zu etablieren. Seit ihrer Gründung macht die RWB Group Private Equity für Privatanleger über Dachfonds investierbar - mit großem Erfolg. Die RWB hat das Geld von 80.000 Anlegern bereits in über 190 Private-Equity-Zielfonds weltweit und damit mehr als 2.800 Zielunternehmen investiert. Über 1.600 dieser Beteiligungen wurden bereits teilweise oder komplett verkauft. Der durch die RWB Zielfonds durchschnittlich erzielte Verkaufsmultiple liegt zwischen 1,9x und 2,0x. Neben den Private Equity Dachfonds gehören eine einzigartige Rentenversicherung, die ebenfalls in Teilen in Private Equity investiert, sowie eine ETF-basierte Vermögensverwaltung zum Produktangebot.



Mehr unter: www.rwbcapital.de



