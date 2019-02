Die Exporte Japans leiden zunehmend unter der langsamer wachsenden Wirtschaft in China. Dennoch tendierten die asiatischen Aktienmärte heute fester, so dass auch der DAX zulegte und am Morgen ein neues Jahreshoch erreichte. Die Geschäftszahlen von Fresenius wurden positiv aufgenommen. Dafür gerieten die Aktien von ElringKlinger nach einem enttäuschenden Ausblick erneut unter Druck. Holger Scholze berichtet.