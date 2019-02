Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: aventron AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu aventron AG Unternehmen: aventron AG ISIN: CH0023777235 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 20.02.2019 Kursziel: 13,50 Schweizer Franken Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu aventron AG (ISIN: CH0023777235) veröffentlicht. Analyst Dr Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CHF 13,50. Zusammenfassung: aventron hat vorläufige Zahlen für 2018 gemeldet. Der Umsatz stieg um 19% J/J auf CHF 91,8 Mio., und das EBIT lag mit CHF 28,2 Mio. 18% über dem Vorjahreswert. Die EBIT-Marge lag bei 30,7%. Damit hat das Unternehmen unsere Schätzungen und seine Guidance (Umsatz: CHF 90 Mio. bei 30% EBIT-Marge) leicht übertroffen. Die hohe Unternehmensqualität von aventron zeigt sich insbesondere in der längeren Frist: Seit Jahren wächst das Unternehmen kräftig und sehr profitabel. Wir sind davon überzeugt, dass auch die kommenden Jahre von profitablem Wachstum geprägt sein werden. Nachdem das Grünstromanlagenportfolio in 2018 um 90 MW auf 476 MW wuchs, dürften angesichts der gut gefüllten Akquisitionspipeline die angestrebten 600 MW in 2020 mit großer Sicherheit erreicht werden. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von CHF 13,50. First Berlin Equity Research has published a research update on aventron AG (ISIN: CH0023777235). Analyst Dr Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his CHF 13.50 price target. Abstract: aventron has reported preliminary figures for 2018. Sales increased by 19% y/y to CHF 91.8m, and EBIT rose 18% to CHF 28.2m. The EBIT margin was 30.7%. The company thus slightly exceeded our estimates and guidance (sales: CHF 90m at a 30% EBIT margin). aventron's high quality is particularly evident over the longer term: For years, the company has been growing strongly and very profitably. We are convinced that the coming years will be marked by profitable growth. After the green power plant portfolio grew by 90 MW to 476 MW in 2018, the 600 MW targeted for 2020 should be readily achievable given the well-filled acquisition pipeline. We confirm our Buy recommendation and CHF 13.50 price target. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17587.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

February 20, 2019 07:27 ET (12:27 GMT)