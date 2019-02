SPORTTOTAL AG: Weiterer Premiumpartner für 24h-Rennen DGAP-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Kooperation SPORTTOTAL AG: Weiterer Premiumpartner für 24h-Rennen 20.02.2019 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News SPORTTOTAL AG: Weiterer Premiumpartner für 24h-Rennen - Fahrwerkskomponenten-Hersteller H&R unterzeichnet Dreijahresvertrag - H&R bringt umfassende Rennsportkompetenz mit - Hohe Visibilität durch weltweite Übertragung des ADAC Total 24h-Rennens Köln, 20. Februar 2019. Die SPORTTOTAL LIVE GmbH, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der SPORTTOTAL AG, hat einen weiteren Premiumpartner für das ADAC Total 24h-Rennen gewonnen: Die H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG, Lennestadt, wird in den nächsten drei Jahren auf den Nummernschildflächen am Heck und an der Front der 160 teilnehmenden Rennwagen mit ihrer Marke "H&R" präsent sein. Damit löst H&R bei der 47. Auflage des legendären Rennens, das am 20. bis 23. Juni 2019 am Nürburgring stattfinden wird, den bisherigen Partner Bilstein ab. H&R ist den Fans an der Nordschleife bereits aus der VLN-Langstreckenmeisterschaft bekannt. Auch dort ist der schwarz-weiße Schriftzug "H&R" auf den Nummernschildflächen präsent. Als Premiumpartner des ADAC Total 24h-Rennens erweitert H&R nun das Engagement im Langstreckensport. Für Visibilität ist gesorgt: Mit zuletzt rund 210.000 Zuschauern am Nürburgring sowie Rekordeinschaltquoten im Streaming, bei der TV-Übertragung auf NITRO sowie auf 38 Sendern in 152 Ländern hat das 24h-Rennen seine Ausnahmestellung in der internationalen Rennszene erneut untermauert. SPORTTOTAL vermarktet das Rennen bereits seit 20 Jahren für den ADAC Nordrhein, sorgt für eine störungsfreie Live-Übertragung und weltweite Contentvermarktung des Events. "H&R ist idealer Premiumpartner" Heinz Remmen, Geschäftsführer von H&R, der im Jahr 2001 bereits selbst Meister in der VLN-Meisterschaft war, unterstreicht: "Qualität und Langlebigkeit unserer Komponenten entscheiden insbesondere bei Langstreckenrennen auf der Nordschleife oftmals über Sieg und Niederlage. Wir haben bereits mehrere Gesamtsiege in der grünen Hölle einfahren können und freuen uns, nun auch als offizieller Hauptsponsor des 24h-Rennens unsere Marke der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren." Rennleiter Walter Hornung: "Ein starkes Signal, dass H&R als ein langjährig im Motorsport präsentes und bekanntes Unternehmen für drei Jahre als Premiumpartner unterzeichnet hat. H&R steht für Qualität ,Made in Germany' und ist auch im Motorsport bis in die Spitzenklassen als Teilelieferant bekannt und beliebt." Auch die SPORTTOTAL LIVE GmbH zeigt sich zufrieden mit der vereinbarten Partnerschaft: "Mit H&R gewinnen wir einen idealen Partner mit hoher Rennsport-Kompetenz, der mit uns das spektakuläre 24h-Rennsportevent auf der Nordschleife nachhaltig weiterentwickeln wird", so Geschäftsführer Matthias Wurm. Über die SPORTTOTAL AG Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities (DIGITAL), im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft (VENUES) sowie im Geschäft mit Live-Events (LIVE) wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Amateurvereine mit einer speziellen Videotechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf "sporttotal.tv" zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC Total 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull oder VW und veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die Porsche Experience. Weitere Informationen: www.sporttotal.com SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln www.sporttotal.com Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0 Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199 info@sporttotal.com Investor Relations BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH Tobias M. Weitzel Tel: +49 (0) 177_7 21 57 60 weitzel@kommunikation-bsk.de 20.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 7 88 77 0 Fax: +49 (0)221 7 88 77 199 E-Mail: info@sporttotal.com Internet: www.sporttotal.com ISIN: DE000A1EMG56 WKN: A1EMG5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 778153 20.02.2019 ISIN DE000A1EMG56 AXC0182 2019-02-20/14:00