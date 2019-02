Unterföhring (ots) - Nach dreizehnjähriger Pause kehrt das Kultspiel zum "SAT.1-Frühstücksfernsehen" zurück: Ab 22. Februar 2019 wird freitags wieder "Superball" mit den Zuschauern gespielt.



So funktioniert der "Superball": Immer freitags werden während der Livesendung die Zuschauer aufgerufen, sich telefonisch per Hotline oder per SMS zu registrieren, der Mitspieler wird per Zufallsgenerator ausgewählt.



Neu: Die Zuschauer geben die Spiel-Kommandos nicht mehr telefonisch durch, sondern sind über eine Website digital mit den Moderatoren vom "SAT.1-Frühstücksfernsehen" verbunden. Mit verbundenen Augen führen Alina Merkau, Marlene Lufen, Matthias Killing, Jochen Schropp, Chris Wackert oder Karen Heinrichs die Anweisungen des Zuschauers ("rechts!" "links!") mit Hilfe eines Joysticks aus, dabei sind drei Level mit steigender Geschwindigkeit zu überwinden. Jeder "Superball"-Teilnehmer erhält automatisch einen Tagespreis, schafft er alle drei Levels, erhöht sich sein Gewinn um den wöchentlichen Jackpot von 20.000 Euro. Wird der Jackpot nicht geknackt, wächst er jeweils um 1.000 Euro.



Hintergrund: Der "Superball" wurde von 1988 bis 2006 im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" gespielt.



