Deutschland braucht dringend eigene Batteriezell-Fertigungen, die auch ihre Lieferketten im Blick haben, warnt Lars-Peter Häfele, Spezialist für Rohstoffe und Zulieferketten der Autoindustrie.

WirtschaftsWoche: Herr Häfele, Wirtschaftsminister Peter Altmaier versucht seit geraumer Zeit, deutsche Konzerne zum Aufbau einer eigenen Fabrik für Lithium-Ionen-Batteriezellen zu überreden. Warum ist das der Politik so wichtig?Lars-Peter Häfele: Der Akku ist der zentrale Bestandteil des Elektroautos, ähnlich wie im konventionell angetriebenen Fahrzeug der Verbrennungsmotor. Die Zellfertigung wiederum ist die Basis für die Akkus. Berechtigterweise hat die Politik das Ziel, diese Kompetenz zu entwickeln und die damit verbundenen Arbeitsplätze in Deutschland zu halten. Der Verbrennungsmotor wird zunehmend zurückgedrängt werden. Dadurch werden viele Arbeitsplätze verloren gehen. Und zwar nicht nur in der Motorenfertigung, sondern in allen Bereichen, die mit dem Antriebsstrang zu tun haben: Also zum Beispiel auch bei Herstellern von Getrieben und Abgasreinigung.

Was wären die konkreten Folgen, wenn der Plan misslingt?Dann wird die Abhängigkeit von asiatischen Zellfabrikanten tendenziell weiter zunehmen; sie ist schon jetzt groß. Die Zellpreise steigen derzeit rapide an. Die Zellhersteller haben bis vor wenigen Monaten die Autohersteller mit Kampfpreisen angelockt, weil es Überkapazitäten gab. Nun drehen sie die Preisschraube hoch. Eine weitere Gefahr ist der zunehmende Protektionismus. Im Falle eines Handelskrieges könnten etwa chinesische oder koreanische Zellhersteller ihre eigenen Autobauer bevorzugen.

Offenbar haben die Autohersteller die Rolle und die Marktmacht der Batteriekonzerne unterschätzt. Wie konnte das aus Ihrer Sicht passieren?Die meisten Einkäufer machen sich leider erst Gedanken, nachdem die Preise irgendwo sehr stark gestiegen sind. Die Wenigsten fragen ihre Zulieferer, ob diese wiederum ihre eigenen Zulieferer im Griff haben und ob deren Nachschub die ganze Wertschöpfungskette hinunter immer sichergestellt ist. Das dürfte sich aber ändern. Die ersten Autokonzerne haben ja bereits versucht, sich direkt an der Rohstoffquelle zu engagieren und zum Beispiel langfristige Lieferverträge oder sogar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...