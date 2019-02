Wien (www.fondscheck.de) - Der Trend zur Nachhaltigkeit hat nun auch das Lager der Hedgefonds erfasst, so die Experten von "FONDS professionell".Viele Anbieter hätten auf Forderungen reagiert, kontroverse Titel aus ihren Fonds auszuschließen, berichte die "Neue Zürcher Zeitung" (NZZ). So investiere etwa die Man Group nicht mehr in Waffenhersteller und schließe seit vergangenem Dezember zudem Papiere von Tabakfirmen aus sowie Titel von Unternehmen, die mehr als 30 Prozent ihres Umsatzes mit Kohle erzielen würden. Das Genfer Unternehmen Systematica Investments, das auf regelbasierte Ansätze spezialisiert sei, verwalte bereits seit längerem eine ESG-Strategie. ...

