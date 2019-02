Berlin (ots) - Bundeskanzlerin Angela Merkel kritisierte die Regierung Trump offen in ihrer Rede auf der Münchener Sicherheitskonferenz am vergangenen Wochenende. Schon länger zeichnen sich Spannungen zwischen Deutschland und den USA in politischen und wirtschaftlichen Fragen ab - ob bei den Militärausgaben der Nato, dem Abzug US-amerikanischer Truppen aus Syrien oder den Strafzöllen auf deutsche Exportwaren. Gleichzeitig werden auch die Konflikte zwischen Russland auf der einen Seite und Deutschland und der EU auf der anderen nicht kleiner. Ist Deutschlands Sicherheit in der Mitte Europas gefährdet? Ordnet sich die Welt mit ihren Bündnissen komplett neu? Und wie gestört ist das deutsch-amerikanische Verhältnis? Darüber diskutiert Michel Friedman mit Johann Wadephul (CDU), Stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU im Bundestag, und Alexander S. Neu, Obmann im Verteidigungsausschuss und Osteuropa-Beauftragter der Linken im Bundestag.



