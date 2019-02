Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Aena vor den am 26. Februar erwarteten Zahlen von 153 auf 154 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kennziffern des Flughafenbetreibers dürften unspektakulär ausfallen und nicht allzuweit von den Konsensschätzungen entfernt liegen, schrieb Analyst Guillermo Fernandez-Gao in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus dürfte auf den kurzfristigen Flugverkehrsausblick im Sommer gerichtet sein. Nach einem starken Jahresstart und einer voraussichtlich starken Windersaison sei er nun vorsichtig./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2019-02-20/14:14

ISIN: ES0105046009