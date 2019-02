Saudi-Arabien und Indien haben sich zu Investitionsmöglichkeiten beraten. Saudi-Arabien will in Indien mehr als 100 Milliarden Dollar investieren.

Saudi-Arabien sieht in Indien kurzfristig Investitionsmöglichkeiten in Höhe von mehr als 100 Milliarden Dollar. Kronprinz Mohammed bin Salman sagte am Mittwoch nach Gesprächen mit dem indischen Regierungschef Narendra Modi in Neu-Delhi, er wolle mit Modi gemeinsam sicherstellen, dass es in den nächsten beiden ...

