- Neues Ministerium und neue Führung, um saudische Kunst und Kultur zu unterstützen - Eine neue Kulturresidenz, die ausländischen Künstlern erstmals einen Aufenthalt im Königreich ermöglicht - Kulturelle Initiativen als Anstoß für den Sektor bei Veranstaltung in Riad bekanntgegeben



Kunst und Kultur in Saudi-Arabien haben heute mit dem Plan zur Umgestaltung des Sektors einen enormen Anschub erhalten.



Im Rahmen von Feierlichkeiten im Museumsdistrikt von Riad gab Prinz Badr bin Abdullah Bin Farhan, der erste Kulturminister von Saudi-Arabien, bekannt, dass der Kultursektor transformiert wird, um ihn in den Alltag der Menschen zu integrieren.



Ein Dokument mit dem Titel "Unsere Kultur, unsere Identität" erklärt, wie Kunst und Kultur den internationalen Austausch und Verständnis fördern, zum Wirtschaftswachstum beitragen und für alle zugänglich sein werden.



"Unsere Kultur, unsere Identität" legt mehrere ehrgeizige Initiativen dar, die vom neuen Ministerium unterstützt werden. Dazu gehören ein Kulturfonds, Stipendiumsprogramme, Kunstpreise und ein Aufenthaltsberechtigungsprogramm für Künstler, um einen Aufenthalt in Saudi-Arabien zu ermöglichen.



Die von saudischen Regierungsvertretern, Kultur-Influencern sowie Regierungsvertreter aus der ganzen Welt besuchte Veranstaltung wurde als Fest der saudischen Kultur und des saudischen Erbes gefeiert. Sie beinhaltete Orchesteraufführungen traditioneller saudischer Musik und ein Diner, das von Seiner königlichen Hoheit Prinz Badr im Nationalmuseum gegeben wurde.



Prinz Badr, Minister für Kultur, kommentierte:



"Heute ist ein Wendepunkt in der Geschichte unserer Nation. Es ist selten, dass eine Nation eine solch massive Wiederbelebung seiner Kultur erfährt. Und genau das ist es, was mit der Eröffnung dieses Ministeriums geschieht.



"Die Transformation von Kunst und Kultur wird allen Saudis zugute kommen, jung und alt, in jedem Winkel unseres Landes. Sie wird dazu beitragen, Brücken des Verständnisses zu bauen. Und für unsere Kinder bauen wir ein Saudi-Arabien, in der kreative Geister florieren, stolz auf ihre Vergangenheit sein und in die Zukunft und in die Welt hinausgehen können."



"Unsere Kultur, unsere Identität" ist auf der Website des Ministeriums für Kultur (https://www.moc.gov.sa/) verfügbar.



Über das Ministerium für Kultur:



Das Ministerium für Kultur wurde durch das königliche Dekret A/217 eingerichtet und steht unter der Leitung von Seiner Hoheit Prinz Badr Al Saud, dem ersten eigenen Minister für Kultur des Königreichs Saudi-Arabien.



Das Ministerium wurde als Hüter der Kultur, des kulturellen Erbes und der Künste gegründet, um Bedingungen zu schaffen, unter denen der Sektor florieren kann.



Es wird eine lebendige saudi-arabische Kultur unterstützen und ermöglichen, die ihrer Vergangenheit treu und der Zukunft zugewandt ist, indem es ihr Erbe wertschätzt und neue und inspirierende Ausdrucksmöglichkeiten für alle schafft.



Das Ministerium nimmt eine entscheidende Rolle dabei ein, das ehrgeizige Transformationsprogramm des Königreichs Saudi-Arabien, Vision 2030, umzusetzen und zum Aufbau einer lebendigen, florierenden und ehrgeizigen Nation beizutragen.



