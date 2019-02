Bei der am 25. Februar 2019 in San Francisco anstehenden Glyphosat-Klage von Ed Hardeman handelt es sich im Verbund mit zwei weiteren Klagen um sogenannte "Bellwether"-Fälle. Sie sollen die Richtung für 620 andere in San Francisco anhängige Klagen vorgeben, die gebündelt sind. Dank der ausgewählten Bellwether-Fälle werden Eckpunkte für die Parteien und das Gericht geschaffen, die helfen, eine bestimmte Art von Rechtsstreitigkeiten zu beurteilen.

