Das Verteidigungsministerium sieht in dem geplanten Insolvenzantrag der Elsflether Werft AG Chancen und Risiken für eine weitere Sanierung der "Gorch Fock". Das Hauptrisiko sei, dass weitere Instandhaltungskosten durch Verzögerungen entstehen, sagte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch in Berlin. Gleichzeitig biete das Verfahren aber die Chance, "Optimierungen" bei den Verträgen zu erreichen.

Das Unternehmen hatte zuvor mitgeteilt, dass es ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung anstrebe. Die Werft saniert das Segelschulschiff "Gorch Fock", die Kosten dafür waren über die Jahre explodiert. Ursprünglich waren 10 Millionen Euro vorgesehen, dann wurde auf 75 Millionen Euro erhöht, inzwischen ist der Kostenansatz auf bis zu 135 Millionen Euro gestiegen./mfi/DP/fba

AXC0198 2019-02-20/14:41