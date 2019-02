Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe präsentiert neue NOx-Messergebnisse ihres Emissions-Kontroll-Instituts - Diesel-Pkw mit Software-Update zeigen bei winterlichen Außentemperaturen unverändert schlechte Abgaswerte - Deutsche Umwelthilfe wird aktuelle Versuche der Dieselkonzerne und ihrer politischen Repräsentanten, die gesundheitlichen Auswirkungen von NO2 und die Standorte der Messstationen in Frage zu stellen, bewerten



Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat in den vergangenen Monaten in ihrem Emissions-Kontroll-Institut (EKI) erneut Diesel-Pkw unter die Lupe genommen und deren Abgasverhalten insbesondere bei für das Winterhalbjahr typischen Außentemperaturen im realen Betrieb auf der Straße untersucht.



Es zeigt sich erneut, dass die von Autoindustrie und Verkehrsminister Andreas Scheuer propagierten "Software-Updates" insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen praktisch keinen Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität und der Einhaltung der Grenzwerte für das Dieselabgasfgift Stickstoffdioxid (NO2) leisten. Zudem wird die DUH über extreme Abgasemissionen bei bestimmten Dieselmotoren und Fahrzeugtypen informieren, für die bislang keine behördlichen Rückrufanordnungen ergriffen wurden.



Im Rahmen unserer Pressekonferenz werden wir anhand eines Beispiels eines betroffenen Diesel-Eigners aufzeigen, wie wirkungslos ein Software-Update für die Luftqualität ist. Hartmut Bäumer, Gründer des "Aktionsbündnis Gerechtigkeit im VW-Abgasskandal" hat vom DUH-Prüfinstitut EKI seinen Audi Euro 5-Betrugsdiesel bezüglich der realen Abgasemissionen vor und nach dem Software-Update messen lassen. Hartmut Bäumer wird von seinen Erfahrungen mit Audi sowie über sein Gerichtsverfahren gegen den Autohersteller berichten. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme an der Pressekonferenz und bitten um Anmeldung an presse@duh.de.



Datum:



Freitag, 22. Februar 2019, 11 bis 12 Uhr



Ort:



DUH-Bundesgeschäftsstelle, Hackescher Markt 4, 10178 Berlin, Dachgeschoss



Teilnehmer:



Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH



Dr. Axel Friedrich, Internationaler Verkehrsexperte



Hartmut Bäumer, Gründer des "Aktionsbündnis Gerechtigkeit im VW-Abgasskandal"



Pressekontakt: Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann 030 2400867-20, presse@duh.de www.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfe