LONDON, Feb. 20, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- VistaJet, das erste und einzige globale Geschäftsluftfahrtunternehmen, gibt bekannt, dass es als offizieller Anbieter von Flugreisen mit Privatjets mit dem Mission Winnow-Team der Scuderia Ferrari zusammenarbeitet.



Mit dem engen Zeitplan des Rennkalenders und oft nur wenigen Tagen zwischen den Grands Prix wird VistaJet das Team bei der Optimierung der Reise- und Transferzeiten in der Formel-1-Saison 2019 unterstützen. In einer Branche, in der Geschwindigkeit und Effizienz von grundlegender Bedeutung sind, wird das Mission Winnow-Team der Scuderia Ferrari die Zeit, die es nicht auf der Rennstrecke verbringt, weiter nutzen, um in einem optimalen Zustand anzukommen.

Als jemand, der viele Jahre lang mit Ferrari Rennen gefahren ist, und als offizieller Fahrer in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC kennt Thomas Flohr, Gründer und Vorstandsvorsitzender von VistaJet, die Anforderungen im Rennsport und die unglaubliche Konzentration, die notwendig ist, um unter derartig hohem Druck Leistung abzuliefern. Mit seinem Ferrari 488 GTE belegte Herr Flohr 2018 zusammen mit seinen Kollegen Giancarlo Fisichella und Francesco Castellacci den zweiten Platz beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans.

Im Rahmen der Bekanntgabe der Partnerschaft sagte Thomas Flohr: "Ich bin unglaublich stolz darauf, das legendärste und erfolgreichste Rennteam der Welt unterstützen zu können. Innovation, Technologie und eine Fokussierung auf Effizienz sind Werte, die wir beide teilen. VistaJet ermöglicht dem Mission Winnow-Team der Scuderia Ferrari nahtloses Reisen, um sicherzustellen, dass sie sich auf das konzentrieren, was wichtig ist - den Wettbewerb auf der Rennstrecke."

VistaJet legt großen Wert auf Service und operative Exzellenz. Mit seiner eigenen Flotte von über 70 Flugzeugen hat VistaJet weltweit über 146.000 Flüge durchgeführt und über 360.000 Passagiere sicher zu mehr als 1.900 Flughäfen weltweit geflogen.

Thomas Flohr fügt hinzu: "Eine neue Saison beginnt, ein neues Team wird fahren, und wir werden alle dort sein, um Sebastian Vettel, Charles Leclerc und alle Mitgleider des Teams des Mission Winnow-Teams der Scuderia Ferrari zu bejubeln."

www.vistajet.com/ferrari

Informationen

Jennifer Farquhar | VistaJet | Tel.: +44 203 617 3077 | jennifer.farquhar@vistajet.com

Über VistaJet

VistaJet ist das erste und einzige globale Geschäftsluftfahrtunternehmen. Mit seiner Flotte von über 70 silber-roten Businessjets fliegt VistaJet für Unternehmen, staatliche Behörden und Privatkunden in 187 Länder und deckt damit 96 % der Welt ab. Das von Thomas Flohr 2004 gegründete Unternehmen leistete mit einem innovativen Geschäftsmodell Pionierarbeit, bei dem Kunden nur für die Stunden zahlen, die sie fliegen, ohne die Verantwortung und die Vermögensrisiken tragen zu müssen, die sich aus einer Flugzeugeignerschaft ergeben. Mit der Mitgliedschaft im "Signature Program" bietet VistaJet seinen Kunden ein maßgeschneidertes Flugstundenabonnement für die Flotte des Unternehmens aus Mittel- und Langstreckenjets an, mit denen sie jederzeit überall hinfliegen können. Kunden können über die erste ganzheitliche Buchungsapp der Branche oder ein rund um die Uhr an jedem Wochentag verfügbares weltweites Team auch direkte Einmalflüge anfragen.

VistaJet ist Teil der Vista Global Holding - dem weltweit führenden Anbieter von Geschäftsfluglösungen, der ein einzigartiges Portfolio von Unternehmen integriert, die Lösungen mit geringer Kapitalbindung für alle wichtigen Aspekte der Geschäftsluftfahrt abdecken.

Weitere Informationen und Neuigkeiten über VistaJet finden Sie unter vistajet.com

Fotos zu dieser Pressemitteilung sind unter folgenden Links verfügbar:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ef37c35a-51ac-4025-8abb-ac08d1c86063