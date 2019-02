Imagimob freut sich, den Teilnehmern des diesjährigen Mobile World Congress die Möglichkeit zu geben, die bahnbrechende "C-me"-Sicherheitsweste von Scania präsentieren zu können, die in diesem Jahr offiziell auf den Markt kommt. Die intelligente und gut sichtbare Weste kombiniert die Imagimob Edge AI-Software mit einem einzigartigen aktiven Lichttechnologie-System von Light Flex.

Die vernetzte und intelligente "C-me"-Sicherheitsweste sorgt für deutlich mehr Sicherheit für Lkw-Fahrer bei Arbeiten rund um das Fahrzeug. Läuft etwas schief, fällt der Fahrer z. B. plötzlich hin oder wird immobilisiert, wird automatisch ein Notruf ausgelöst. Vorgegebene Kontakte werden benachrichtigt und GPS-Koordinaten gesendet, und eine blinkende Lichtanzeige macht sofort auf den Fahrer aufmerksam.

Durch die Verwendung von Daten intgrierter Sensoren analysiert die Imagimob-KI sofort die Bewegung des Fahrers, schaltet die Lichtelemente der Weste ein, wenn der Fahrer den Lkw verlässt, und sendet ein Signal, wenn Hilfe benötigt wird. Das Ergebnis ist ein erhebliches Sicherheitsplus für Lkw-Fahrer, die in der Regel allein in einer Hochrisikoumgebung arbeiten.

Die Scania "C-me"-Weste wird nächste Woche auf der MWC Barcelona vorgestellt, der weltweit größten mobilen Veranstaltung für neueste Innovationen und Spitzentechnologien. Besucher können die Weste am schwedischen Pavillon in Halle 7, Stand 7E41 für die Dauer der Ausstellung vom 25. bis 28. Februar sehen. Am 25. Februar um 14:30 Uhr findet eine Live-Demonstration auf der Bühne des Pavillons statt.

Mitarbeiter von Imagimob werden vor Ort auf der MWC Barcelona zugegen sein, um Kunden und Partner zu treffen. Wenn Sie ein Treffen vereinbaren möchten, kontaktieren Sie bitte Anders Hardebring unter anders@imagimob.com.

Über Imagimob

Imagimob ist ein weltweit führender Anbieter von KI-Produkten für Edge Devices. Das im schwedischen Stockholm ansässige Unternehmen bedient seit 2013 Kunden aus den Bereichen Automobil, Fertigung, Gesundheitswesen und Lifestyle. Das erfahrene und visionäre Team von Imagimob arbeitet unermüdlich daran, auf dem neuesten Stand der Forschung zu bleiben, neu und groß zu denken.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190220005570/de/

Contacts:

Anders Hardebring

CEO und Mitgründer

Mobil: +46 70 591 0614

E-Mail: anders@imagimob.com