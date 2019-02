Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die SPORTTOTAL LIVE GmbH, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der SPORTTOTAL AG (ISIN DE000A1EMG56/ WKN A1EMG5), hat einen weiteren Premiumpartner für das ADAC Total 24h-Rennen gewonnen: Die H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG, Lennestadt, wird in den nächsten drei Jahren auf den Nummernschildflächen am Heck und an der Front der 160 teilnehmenden Rennwagen mit ihrer Marke "H&R" präsent sein, so die SPORTTOTAL AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

