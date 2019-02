Die irische Post plant bis zum Jahr 2022 die Beschaffung von 750 Elektrofahrzeugen, von denen 200 noch in diesem Jahr auf die Straßen kommen sollen. Neben Lieferwagen stehen auch Pedelecs auf der Einkaufsliste. Hintergrund ist, dass das staatliche Postunternehmen Irlands die Auslieferungen in der Hauptstadt Dublin bereits bis Ende 2019 komplett auf E-Fahrzeuge umstellen will. Bis Ende 2020 sollen ...

