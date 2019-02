Mögliche Folgen des BREXIT für schottischen Whisky. DGAP-News: CSR Beratungsgesellschaft mbH / Schlagwort(e): Fonds/Marktbericht Mögliche Folgen des BREXIT für schottischen Whisky. 20.02.2019 / 15:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 90 % der Whiskyproduktion aus 130 schottischen Brennereien verlässt Schottland und findet den Weg in die Welt. Zuvor jedoch werden gebrauchte Eichenfässer, in denen bspw. amerikanischer Bourbon gereift ist, nach Schottland importiert. Ein ungeregelter BREXIT wird hier manches durcheinanderwirbeln, was über die Jahre auf "eingespielten" Wegen gut gelaufen ist. Mehr zu dieser Thematik in unserem CSR-KOMMENTAR Nr. 1/2019 https://csr-beratungsgesellschaft.de/index.php's=service-update&disclaimer_2=true Über CSR Beratungsgesellschaft Die CSR Beratungsgesellschaft ist eine unabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Hofheim am Taunus. Antizyklisches Handeln im Stile der Deutschen Bundesbank ist das Credo der CSR, die für ihre Kunden Vermögenswerte von zurzeit 2 Mrd. Euro betreut. Die vermögensverwaltenden Publikumsfonds der CSR zeichnen sich durch exzellente Ertrags- zu Risikoverhältnisse aus. Unternehmer, Privatpersonen, Kommunen, Pensionskassen und Stiftungen, für die die Sicherheit ihrer Geldanlagen höchste Priorität hat, sind hier bestens aufgehoben. https://csr-beratungsgesellschaft.de Ansprechpartner für weitere Informationen: CSR Beratungsgesellschaft mbH Herr Ulrich Zorn E-Mail: ulrich.zorn@csr-beratungsgesellschaft.de Tel. 06192 / 977 00 16 20.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 778223 20.02.2019 AXC0213 2019-02-20/15:12