IRW-PRESS: White Gold Corp.: White Gold Corp erweitert Geologisches Modell von Golden Saddle mit Bohrfund von 3,26 g/t Gold über 35 m

White Gold Corp erweitert Geologisches Modell von Golden Saddle mit Bohrfund von 3,26 g/t Gold über 35 m

Definition neuer Goldzonen in der Hangmauer und Durchschneiden zusätzlicher hochgradiger Mineralisierungen auf der Ryans Showing Entdeckung - Demonstration struktureller Kontinuität

20. Februar 2019 - White Gold Corp. (TSX.V: WGO, OTC - Nasdaq Intl: WHGOF, FRA: 29W) (das "Unternehmen" - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298689) freut sich, weitere Bohrergebnisse von seiner Lagerstätte Golden Saddle und der neuen Entdeckung Ryan's Showing auf seinem Grundstück White Gold, Yukon, Kanada, bekannt zu geben. Bei den Bohrungen auf dem Golden Saddle wurden neue Zonen mit hochgradiger Goldmineralisierung in der Golden Saddle Upper Zone ("GS Upper Zone") identifiziert, die sich oberhalb der Golden Saddle Main Zone ("GS Main Zone") befindet. Die Bohrung brachte auch zusätzliche Kontinuität in das geologische Modell, da sie Lücken füllt und die Dicke der Mineralisierung in der GS-Hauptzone in bestimmten Bereichen signifikant erhöht.

Die Folgebohrungen in der neu entdeckten mineralisierten Zone Ryan's Showing definierten die Geometrie und Ausrichtung der Mineralisierung der Entdeckung weiter und füllten eine 105 m lange Lücke zwischen den ersten Entdeckungsbohrungen, was Kontinuität demonstrierte und ein besseres Verständnis der strukturellen Kontrollen ermöglichte, die entlang des Streichens und in der Tiefe offen bleiben.

Das Unternehmen befindet sich derzeit im Prozess der Fertigstellung seines vollständig finanzierten Explorationsplans 2019 mit Details, die zu gegebener Zeit veröffentlicht werden.

Karten zu dieser Pressemitteilung finden Sie unter http://whitegoldcorp.ca/investors/exploration-highlights/.

Zu den Highlights gehören:

- Bohrungen oberhalb der GS-Hauptzone zeigen ein starkes Potenzial für eine Reihe zusätzlicher mineralisierter Zonen innerhalb der Hängewand (GS-Obere Zone), die bisher nicht erkannt wurden, da die meisten der historischen Bohrungen auf dem Ziel subparallel zu diesen Zonen ausgerichtet waren.

- Golden Saddle Loch WHTGS18D0196 lieferte zwei signifikante Mineralisierungszonen: 2,39 g/t Au über 34 m aus 31 m Tiefe (GS Main Zone) und 1,62 g/t Au über 19 m aus 265 m Tiefe (GS Footwall Zone); Erweiterung der Breite der GS Main Zone um ca. 60% in diesem Bereich und Demonstration einer zusätzlichen Downdip-Kontinuität entlang der GS Footwall Zone.

- Das Golden Saddle Loch WHTGS18RC0022 lieferte 3,26 g/t Au über 35,05 m ab 160 m Tiefe, das in einer Mineralisierung (GS-Hauptzone) endete, einschließlich 5,69 g/t Au über 16,76 m, und erweiterte die Breite der GS-Hauptzone in diesem Gebiet um etwa 60%.

- Zusätzliche Bohrungen auf dem Golden Saddle füllten mehrere historische Lücken im und erweiterten die Mineralisierung im geologischen Modell an jedem Standort.

- Ryans Showing Loch WHTRS18D0006 kehrte in zwei signifikante Mineralisierungszonen zurück: 4,52 g/t Au über 6,06 m aus 179 m Tiefe und 1,32 g/t Au über 10,00 m aus 200 m Tiefe, wobei eine vorherige 105 m lange Lücke zwischen den ersten Entdeckungsbohrungen mit größerer Kontinuität gefüllt wurde.

- Die Bohrungen auf Ryan's Showing definierten weiter die Form und Ausrichtung der Mineralisierung und lieferten wertvolle Informationen zur Definition des geologischen Modells und direkte Folgebohrungen auf dem Ziel, das entlang des Streichs und in der Tiefe offen bleibt.

"Unser Programm 2018 für die Lagerstätte Goldener Saddle konzentrierte sich auf den Aufbau von Unzen durch den Ausbau der bekannten Lagerstätte und die Entdeckung von Satellitenlagerstätten in unmittelbarer Nähe. Wir sind sehr erfreut, an beiden Fronten beachtliche Erfolge erzielt zu haben, indem wir den Fußabdruck des Golden Saddles vergrößert, die Dicke und den Grad der Mineralisierung innerhalb der Ressourcengrenze erhöht und die bedeutenden Entdeckungen von GS West und Ryan's Showing zusammen mit dem Golden Saddle im Trend geführt haben", sagte David D'Onofrio, Chief Executive Officer. "Die Nähe der GS West zum Golden Saddle und die hochwertigen Ergebnisse beim Ryan's Showing machen sie beide zu sehr überzeugenden Zielen, die eine weitere Bohrung erfordern. Wir glauben, dass wir gerade erst beginnen, diese Satelliten der Lagerstätte Golden Saddle zu definieren und sind sehr optimistisch für die Aussichten dieser neuen Entdeckungen, unsere globalen Ressourcen zu erweitern, und für das Potenzial zusätzlicher Entdeckungen im Trend und in unmittelbarer Nähe unserer Lagerstätte Golden Saddle.

Golden Saddle Bohr-Update

Die Ergebnisse für weitere drei Diamantbohrungen und fünf Reverse-Circulation-Bohrungen ("RC") für den Golden Saddle liegen vor. Die Diamantbohrlöcher WHTGS18D0195 & 196 und die RC-Löcher WHTGS18RC0020 - 0024 wurden in GItterrastern über das zum SW ausgerichtete Lagerstättengebiet des Golden Saddles gebohrt; schräg zum primären Trend der Mineralisierung. Die Bohrungen wurden durchgeführt, um die geologische Modellierung der Lagerstätte und den Test auf Mineralisierung entlang lithologischer Kontakte und/oder Strukturen senkrecht zum Hauptmineralisierungskörper zu verbessern, insbesondere in der Hängewand der Lagerstätte (GS Upper Zone). Individuelle Assays für den Bohrbereich von Spuren bis zu 18 g/t Au.

Die Bohrungen am Golden Saddle zeigen erfolgreich ein starkes Potenzial für eine Reihe von flachen nordwestlich verlaufenden, steil nach NE abfallenden Mineralisierungszonen innerhalb der Hängewand des Golden Saddles, oberhalb der GS-Hauptzone. Diese Zonen scheinen entlang lithologischer Kontakte zu liegen, die schräg zum primären Trend (NE) und Einbruch (~55°) der Mineralisierung mit der GS-Hauptzone ausgerichtet sind, und wurden vorher nicht erkannt, da die meisten der historischen Bohrungen auf dem Ziel subparallel zu diesen Kontakten ausgerichtet waren. Die geologische Modellierung dieser zusätzlichen Zonen ist derzeit im Gange, um sicherzustellen, dass sie bei zukünftigen Ressourcen-Updates des Projekts angemessen erfasst werden.

Die wichtigsten Bohrergebnisse des in dieser Version enthaltenen Golden Saddles sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Loch-ID ZielbereiVon(m)To(m) Int(m)Au(g/t)

ch

WHTGS18D01Golden Sa81.40 82.45 1.05 5.29

9595 ddle

Und 89.00 95.38 6.38 1.44

Und 148.00166.8318.85 1.99

Inklusive 152.00155.003.00 5.85

Und 353.55356.002.45 3.82

WHTGS18D01Golden Sa31.00 65.00 34.00 2.39

9696 ddle

Inklusive 37.00 61.47 24.47 3.21

Inklusive 44.35 49.00 4.65 7.37

Und 265.00284.0019.00 1.62

Inklusive 276.00284.008.00 2.44

WHTGS18RC0Golden Sa161.54196.6035.05 0.73

021 ddle

Einschließ 161.54173.7412.19 1.40

lich

Einschließ 167.64169.161.52 4.34

lich

WHTGS18RC0Golden Sa160.02195.0735.05 3.26

022* ddle

Einschließ 169.16185.9316.76 5.69

lich

Einschließ 169.16173.744.57 8.08

lich

Und 181.36185.934.57 9.59

WHTGS18RC0Golden Sa36.58 41.15 4.57 0.99

024 ddle

Und 102.11118.8716.76 2.84

Einschließ 102.11112.7310.67 3.34

lich

Einschließ 102.11103.631.52 9.74

lich

*Das Loch endete in der Mineralisierung.

Die berichteten mineralisierten Abschnitte reichen von einer geschätzten tatsächlichen Dicke von 65 - 95%.

WHTGS18D0195 (Az:225, Dip: -50, Tiefe: 441m)

WHTGS18D0195 wurde 150 m SW des zuvor angekündigten Bohrlochs WHTGS18D0193 (3,95 g/t Au über 68 m aus 210 m Tiefe, einschließlich 5,42 g/t Au über 47,3 m aus 225,7 m Tiefe) gebohrt. Das Bohrloch lieferte mineralisierte Abschnitte von 5,29 g/t Au über 1,05 m aus 81,40 m Tiefe und 1,44 g/t Au über 6,38 m aus 89 m Tiefe (GS Upper Zone); 18,85 m von 1,99 g/t Au aus 148 m Tiefe, einschließlich 5,85 g/t Au über 3 m aus 152 m Tiefe (GS Main Zone) und 3,82 g/t Au über 2,45 m aus 353,55 m Tiefe (GS Footwall Zone).

WHTGS18D0196 (Az:225, Dip: -50, Tiefe: 310m)

WHTGS18D0196 wurde mit 130m SW von WHTGS18D0195 gebohrt und lieferte 2,39 g/t Au über 34m aus 31m Tiefe; darunter 3,21 g/t Au über 24,47m aus 37m Tiefe und 7,37 g/t Au über 4,65m aus 44,35m Tiefe (GS Hauptzone). Eine zusätzliche Zone von 1,62 g/t Au über 19 m aus 265 m Tiefe wurde ebenfalls abgefangen (GS Footwall Zone). Das Loch füllte eine 65 m vorherige Lücke im geologischen Modell zwischen WD-092 und WD-009 und erweiterte das geologische Modell um 14 m in dem Gebiet.

WHTGS18RC0021 (Az:225, Dip: -60, Tiefe: 201.17m)

WHTGS18RC0021 wurde 75m in die SW von WHTGS18RC0020 gebohrt. Das Loch schnitt drei lithologische Kontakte und endete unmittelbar über der GS-Hauptzone. Ähnlich wie bei WHTGS18RC0020 wurden bei jedem Kontakt Veränderungen und anomale Mineralisierungen festgestellt, die das Loch, das sich der GS-Hauptzone näherte, verstärken. Der bedeutendste Abschnitt bestand aus 12,19 m mit 1,40 g/t Au aus 161,54 m Tiefe innerhalb eines breiteren Intervalls von 35,05 m mit 0,73 g/t Au.

WHTGS18RC0022 (Az:225, Dip: -60, Tiefe: 195.07m)

WHTGS18RC0022 wurde 75m in die SW von WHTGS18RC0021 gebohrt. Das Bohrloch durchschnitt die GS-Hauptzone in 160,02 m Tiefe und lieferte 35,05 m von 3,26 g/t Au zurück; einschließlich 16,76 m von 5,69 g/t Au aus 169,16 m Tiefe; es endete in einer Mineralisierung in 185,93 m Tiefe. Das Loch füllte eine 55 m vorherige Lücke im geologischen Modell zwischen WD-016 und WHTGS18D0176 und erweiterte die Breite des geologischen Modells um 15 m in dem Gebiet.

WHTGS18RC0024 (Az:225, Dip: -60, Tiefe: 201.17m)

WHTGS18RC0024 wurde 75m in die SW von WHTGS18RC0023 gebohrt. Das Bohrloch lieferte zwei signifikante Abschnitte, darunter 0,99 g/t Au über 4,57 m aus 36,58 m Tiefe innerhalb der Hängewand oberhalb der GS-Hauptzone und 16,76 m von 2,84 g/t Au aus 102,11 m Tiefe; einschließlich 1,52 m von 9,74 g/t Au; aus der GS-Hauptzone. Das Loch füllte eine 75 m vorherige Lücke im geologischen Modell zwischen WD-036 & WHTGS17RC0005.

Ryan's Showing Update

The Ryan's Showing befindet sich ca. 2 km westlich des Golden Saddles. Es handelt sich um eine neu entdeckte mineralisierte Zone, die mit einer Ost-West orientierten, steil nach Süden abfallenden Struktur verbunden ist, wie sie in LiDAR-Bildern, DIGHEM und IP-Widerstand gezeigt wird, die entlang des Streichens und in der Tiefe offen bleibt und das Potenzial für mehrere mineralisierte Strukturen zeigt. Fünf Diamantbohrlöcher wurden in das Gebiet gesetzt, um die zuvor angekündigten RC-Ergebnisse zu verfolgen, darunter 20,64 g/t Au über 6,10 m auf WHTRS18RC0001 und 5,02 g/t Au über 13,17 m auf WHTRS18RC0002. Die einzelnen Assays reichten von Spuren bis zu 6,64 g/t Au.

Wichtige Bohrergebnisse aus Ryan's Showing sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Loch-ID ZielbereiVon(m)To(m) Int(m)Au(g/t)

ch

WHTRS18D00Ryan's 178.94185.006.06 4.52

06 Showing

Und 200.00210.0010.00 1.32

WHTRS18D00Ryan's 281.00282.551.55 1.82

08 Showing

WHTRS18D00Ryan's 315.25316.000.75 2.03

09 Showing

Derzeit liegen nicht genügend Informationen vor, um die tatsächliche Dicke der Mineralisierung zu schätzen.

WHTRS18D0006 (Az:180, Dip: -50, Tiefe: 257m)

WHTRS18D0006 wurde zwischen den RC-Löchern WHTRS18RC0001 und WHTRS18RC0002 gebohrt und füllte einen 105 m langen Spalt zwischen den beiden Löchern. Fünf Zonen mit starker Brekziation und Quarzadern wurden im Loch festgestellt und reichten von 2 - 10 m Breite. Alle waren mit anomalen Ergebnissen verbunden. Die beiden wichtigsten Zonen lieferten 4,52 g/t Au über 6,06 m aus 178,94 m Tiefe und 1,32 g/t Au über 10,00 m aus 200 m Tiefe.

Geologische Interpretation

Die Löcher WHTRS18D0007 - 0010 wurden alle nördlich und östlich von WHTRS18D006 gebohrt. Jedes Loch durchschnitt Zonen mit Veränderungen, Brekziation und Quarzadern, lieferte aber nur anomale Ergebnisse (bis zu 2,03 g/t Au über schmale Breiten). Diese Bohrungen wurden auf der Grundlage der Interpretation gebohrt, dass die Mineralisierung, die innerhalb der RC-Löcher WHTRS18RC0001 und WHTRS18RC0002 durchschnitten wurde, einen NE-trendenden Schlag und einen moderaten Abfall in Richtung NW hatte; ähnlich wie bei Golden Saddle. Die geologische Modellierung der von den RC-Löchern und WHTRS18D0006 durchschnittenen Zone ist jedoch mit einer Ost-West-Trendstruktur verbunden, die steil nach Süden abfällt und mit anomalem Gold in Böden und Linien korrespondiert, das in LiDAR-Daten an der Oberfläche sichtbar ist, und dass andere Änderungs- und Brekziationszonen, die in der Bohrung durchschnitten werden, potenzielle subparallele Fehler oder Ausläufer der Primärstruktur sind.

Über White Gold Corp.

Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von 21.218 Quarzforderungen auf 34 Grundstücken mit einer Fläche von über 423.000 Hektar, was über 40% des Weißgoldbezirks des Yukon entspricht. Das Flaggschiff der Liegenschaft Weißgold des Unternehmens verfügt über eine Mineralressource von 960.970 Unzen, die mit 2,43 g/t Gold und 282.490 Unzen, die mit 1,70 g/t Gold abgezogen wurden, wie im technischen Bericht "Independent Technical Report for the White Gold Project, Dawson Range, Yukon, Canada" vom 5. März 2018 dargelegt, der unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR hinterlegt wurde. Die Mineralisierung auf dem Golden Saddle und Bogen geht bekanntlich auch über die Grenzen der aktuellen Ressourcenschätzung hinaus. Regionale Explorationsarbeiten haben auch mehrere andere potenzielle Ziele auf den Claim-Paketen des Unternehmens hervorgebracht, die an beträchtliche Goldfunde grenzen, darunter das Coffeeprojekt von Goldcorp Inc. mit einer Gesamtgoldressource (1) von 3,4 Mio. Unzen und das Casino-Projekt von Western Copper and Gold Corporation mit P&P-Goldreserven (1) von 8,9 Mio. Unzen Au und 4,5 Mrd. Pfund Cu. Für weitere Informationen besuchen Sie www.whitegoldcorp.ca.

(1) Die notierte Mineralisierung ist die vom Eigentümer jeder Liegenschaft offenbarte und ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung, die auf dem Grundstück des Unternehmens gehostet wird.

QA/QC

Die analytischen Arbeiten für das Programm 2018 wurden von Bureau Veritas Commodities Canada Ltd. in seinem Labor in Vancouver, British Columbia, durchgeführt, einem international anerkannten Analysedienstleister. Die Probenvorbereitung erfolgte in Whitehorse, Yukon. Alle GT Probe-, RAB-, RC- und Diamantkernproben wurden mit dem Verfahren PRP70-250 (Crush, Split und Pulverisierung von 250 g bis 200 mesh) hergestellt und mit dem Verfahren FA430 (30 g Brandassay mit AAS-Finish) und AQ200 (0,5 g, Aqua regia Aufschluß und ICP-MS-Analyse) analysiert. Proben mit einem Gehalt von >10g/t Au wurden mit der Methode FA530 (30g Fire Assay mit gravimetrischer Oberfläche) neu analysiert. Die Metall-Siebanalyse kann auch verwendet werden, wenn eine grobe Goldmineralisierung vorliegt (FS600).

Die Arbeiten wurden mit Hilfe von Industriestandards durchgeführt, darunter ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm (QA/QC), das aus der regelmäßigen Einführung von zertifizierten Standards und Blanks in den Probenstrom besteht. Die qualifizierte Person hat bei der Überprüfung der Daten keine signifikanten QS/QC-Probleme festgestellt.

Qualifizierte Person

Jodie Gibson, P.Geo. und Vice President of Exploration für das Unternehmen, ist eine "qualifizierte Person" im Sinne von National Instrument 43-101 ("NI 43-101") und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "antizipiert" oder "nicht erwartet", "plant", "vorgeschlagen", "Budget", "geplant", "prognostiziert", "schätzt", "glaubt" oder "beabsichtigt" oder Variationen solcher Wörter) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: den erwarteten Nutzen für das Unternehmen und seine Aktionäre unter Berücksichtigung der Ziele, Ziele und Explorationsaktivitäten des Unternehmens, die auf den Grundstücken White Gold, Betty und anderen Grundstücken durchgeführt und vorgeschlagen werden; das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens, einschließlich der Frage, ob weitere Mineralressourcen in Übereinstimmung mit NI 43-101 auf einem der Grundstücke des Unternehmens erschlossen werden; die Explorationsergebnisse und zukünftige Explorationspläne.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf vernünftigen Annahmen und Schätzungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich voneinander abweichen, da zukunftsgerichtete Aussagen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: der erwartete Nutzen für das Unternehmen im Zusammenhang mit der Exploration, die auf dem Grundstück Betty, Weißgold und anderen Grundstücken durchgeführt und beabsichtigt wurde; das Versäumnis, zusätzliche Mineralressourcen zu erweitern oder zu identifizieren; die vorläufige Natur der metallurgischen Testergebnisse; Unsicherheiten in Bezug auf die zukünftige Finanzierung; Schwankungen der Wertpapier- und Devisenmärkte und der Rohstoffpreise; Veränderungen in der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrolle, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklung; Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der Mineralexploration (einschließlich Umweltgefahren, Arbeitsunfällen, ungewöhnlichem oder unerwartetem Formationsdruck, Einstürzen und Überschwemmungen); Mitarbeiter- und einheimische Beziehungen; Verfügbarkeit notwendiger Lizenzen, Genehmigungen und Genehmigungen; die Unwahrscheinlichkeit, dass die erforschten Grundstücke letztendlich zu Minen entwickelt werden; geologische Faktoren; tatsächliche Ergebnisse der aktuellen und zukünftigen Exploration; Änderungen der Projektparameter bei der planmäßigen Bewertung; Eigentumsrechte an Immobilien; und die Faktoren, die unter der Überschrift "Risiken und Unsicherheiten" in der jüngsten, vom Unternehmen vorgelegten Erörterung und Analyse des Managements beschrieben werden. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf dem beruhen, was das Management des Unternehmens für vernünftige Annahmen hält, kann hier keine Garantie dafür gegeben werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteter Informationen verwendet werden, als richtig erweisen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, Änderungen zur Aktualisierung freiwilliger zukunftsgerichteter Aussagen öffentlich freizugeben, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

Weder die TSX Venture Exchange (die "Exchange") noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Kontaktinformationen:

David D'OnofrioChief

Executive OfficerWhite

Gold Corp.

(416) 643-3880

ir@whitegoldcorp.ca

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45962

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45962&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA96381 01068

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA9638101068

AXC0215 2019-02-20/15:13